Da glória à pausa: o ano de altos e baixos de Duda e Ana Patrícia

No bom e velho português, o ano de Duda e Ana Patrícia, no vôlei de praia, pode ser definido pela expressão "altos e baixos". A dupla sofreu com lesões e questões de saúde mental. A parte psicológica, inclusive, levou Duda a anunciar uma pausa na carreira. Mesmo com as adversidades, as atuais campeãs olímpicas fecharam a temporada com o título do Circuito Brasileiro e subiram ao pódio em algumas etapas do Circuito Mundial.

continua após a publicidade

➡️ O ano do paredão brasileiro! Julia Kudiess tem 2025 em destaque no vôlei mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Duda e Ana Patrícia aterrissaram em 2025 como o time a ser batido, após conquistarem a tão sonhada medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Aos trancos e barrancos, a dupla sustentou o patamar. Em maio, Ana Patrícia sofreu uma lesão na coxa e voltou a atuar apenas em julho.

No retorno, a atleta logo recuperou o bom desempenho e contribuiu para que, no total, garantisse cinco bronzes em etapas do Elite 16, a principal categoria do Circuito Mundial, ao lado de Duda. Além disso, mesmo não tendo participado de algumas disputas, a parceria fechou 2025 com o título do Circuito Brasileiro.

continua após a publicidade

Duda e Ana Patrícia em ação na etapa de Newport Beach do Elite 16 (Foto: Volleyball World)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

A desistência do Mundial de Vôlei de Praia e a pausa de Duda

2025 foi ano de Mundial de Vôlei de Praia, e Duda e Ana Patrícia chegaram sob altas expectativas, como fortes candidatas ao título. No entanto, de forma surpreendente, minutos antes das oitavas de final, as atletas desistiram da disputa. A notícia pegou os "vôlei fãs" desprevenidos e curiosos quanto ao motivo, que só foi esclarecido dias após.

Ao fim do campeonato, Duda, em uma publicação nas redes sociais, finalmente revelou a causa da desistência. A jogadora afirmou que questões de saúde mental, muitas vezes vivenciadas em jogos, a fizeram tomar essa decisão, ainda sem data de retorno às quadras. Na publicação, Ana Patrícia demonstrou apoio à dupla: "Sempre juntas!! Amo você! Seguimos❤️"

continua após a publicidade

Ainda não se sabe quando Duda e Ana Patrícia voltarão às areias, mas as expectativas são que a dupla siga em alto nível e possa viver um 2026 de mais "altos" do que "baixos".