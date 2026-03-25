De volta após lesão, Laís elenca fator decisivo para liderança do Sesc Flamengo na Superliga

A noite deste terça-feira (24) foi especial para o Sesc RJ Flamengo, que venceu o Mackenzie por 3 sets a 0 (25/15, 25/22 e 25/16) e garantiu a passagem para os playoffs na liderança da Superliga Feminina. No entanto, para a líbero e capitã Laís, o dia teve um gostinho a mais. Ela voltou a jogar após dois meses fora das quadras, enquanto se recuperava de uma entorse no joelho direito.

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➡️ Sesc Flamengo bate Mackenzie e vai aos playoffs na liderança da Superliga Feminina

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Laís sofreu a lesão durante um treino do Rubro-Negro, no dia 23 de janeiro. Desde então, não participou da semifinal da Copa Brasil - contra o Barueri - e de sete confrontos da Superliga. Segundo ela, era esperado que a recuperação fosse mais rápida, mas, durante esse tempo, a líbero não deixou de acompanhar o time de pertinho.

— Corremos contra o tempo para eu poder voltar a tempo de estar no meu melhor momento e poder ajudar o time dentro de quadra. Mas, desde que aconteceu (a lesão), nunca paramos. Sempre fiquei participando da forma que deu. Estou muito feliz de estar de volta.

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Em seu lugar, jogou Victória, líbero de 21 anos que não sentiu a pressão e entregou ótimas atuações nos passes e nas defesas do Sesc Flamengo. No jogo desta terça (24), Bernardinho revezou as jogadoras: Laís no side-out, e Victória quando o saque era rubro-negro.

Victória em jogo do Sesc RJ Flamengo contra o Sesi Bauru pelo returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Julliana Nascimento/ CRF)

Tendo esse exemplo, para Laís, o fator decisivo para a liderança do Sesc Flamengo na fase classificatória da Superliga Feminina foi o elenco montado pelo clube. A líbero defende o time carioca desde a temporada 2022/23.

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— Sem dúvidas, o que fez a diferença foi o elenco. O trabalho sempre foi muito bem feito, mas com algumas coisas a serem ajustadas. Agora, parece que tudo vem "se casando" e a gente está mostrando o poder desse processo e da nossa equipe. Temos um time muito bem formado e todo mundo entende a sua responsabilidade. Isso ajuda muito o grupo.

Para esta temporada, o Rubro-Negro trouxe cinco reforços. Entre eles, o de maior destaque foi Simone Lee. A ponteira americana, vinda do voleibol da Itália, desponta como a maior pontuadora da Superliga até aqui, com 424 pontos marcados, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Simone Lee ataca na partida entre Sesc RJ Flamengo e Sesi Bauru no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Julliana Nascimento/ CRF)

Adversário do Sesc RJ Flamengo nas quartas de final da Superliga

Nos playoffs da Superliga, o Sesc Flamengo terá um reencontro com o Mackenzie, que se classificou na oitava posição, com 27 pontos.

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Confira a tabela final da fase classificatória da Superliga Feminina