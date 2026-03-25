De volta após lesão, Laís elenca fator decisivo para liderança do Sesc Flamengo na Superliga
Líbero estava sem jogar devido a uma lesão sofrida no dia 23 de janeiro
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A noite deste terça-feira (24) foi especial para o Sesc RJ Flamengo, que venceu o Mackenzie por 3 sets a 0 (25/15, 25/22 e 25/16) e garantiu a passagem para os playoffs na liderança da Superliga Feminina. No entanto, para a líbero e capitã Laís, o dia teve um gostinho a mais. Ela voltou a jogar após dois meses fora das quadras, enquanto se recuperava de uma entorse no joelho direito.
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Laís sofreu a lesão durante um treino do Rubro-Negro, no dia 23 de janeiro. Desde então, não participou da semifinal da Copa Brasil - contra o Barueri - e de sete confrontos da Superliga. Segundo ela, era esperado que a recuperação fosse mais rápida, mas, durante esse tempo, a líbero não deixou de acompanhar o time de pertinho.
— Corremos contra o tempo para eu poder voltar a tempo de estar no meu melhor momento e poder ajudar o time dentro de quadra. Mas, desde que aconteceu (a lesão), nunca paramos. Sempre fiquei participando da forma que deu. Estou muito feliz de estar de volta.
Em seu lugar, jogou Victória, líbero de 21 anos que não sentiu a pressão e entregou ótimas atuações nos passes e nas defesas do Sesc Flamengo. No jogo desta terça (24), Bernardinho revezou as jogadoras: Laís no side-out, e Victória quando o saque era rubro-negro.
Tendo esse exemplo, para Laís, o fator decisivo para a liderança do Sesc Flamengo na fase classificatória da Superliga Feminina foi o elenco montado pelo clube. A líbero defende o time carioca desde a temporada 2022/23.
— Sem dúvidas, o que fez a diferença foi o elenco. O trabalho sempre foi muito bem feito, mas com algumas coisas a serem ajustadas. Agora, parece que tudo vem "se casando" e a gente está mostrando o poder desse processo e da nossa equipe. Temos um time muito bem formado e todo mundo entende a sua responsabilidade. Isso ajuda muito o grupo.
Para esta temporada, o Rubro-Negro trouxe cinco reforços. Entre eles, o de maior destaque foi Simone Lee. A ponteira americana, vinda do voleibol da Itália, desponta como a maior pontuadora da Superliga até aqui, com 424 pontos marcados, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).
Adversário do Sesc RJ Flamengo nas quartas de final da Superliga
Nos playoffs da Superliga, o Sesc Flamengo terá um reencontro com o Mackenzie, que se classificou na oitava posição, com 27 pontos.
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Confira a tabela final da fase classificatória da Superliga Feminina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
1º
Sesc RJ Flamengo
55
22
19
3
2º
Minas
54
22
18
4
3º
Osasco
49
22
16
6
4º
Praia Clube
47
22
16
6
5º
Sesi Bauru
40
22
14
8
6º
Fluminense
35
22
14
8
7º
Maringá
31
22
10
12
8º
Mackenzie
27
22
9
13
9º
Brasília
21
22
7
15
10º
Barueri
19
22
5
17
11º
Tijuca Tênis Clube
12
22
3
19
12]
Sorocaba
6
22
1
21
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