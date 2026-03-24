Na noite desta terça-feira (24), pela última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina, o Sesc RJ Flamengo venceu o Mackenzie e garantiu a primeira colocação da tabela. Na partida disputada no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro saiu vencedor por 3 sets a 0, nas parciais 25/15, 25/22 e 25/16.

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Com a vitória, o Sesc Flamengo avança à fase de playoffs da Superliga Feminina na liderança. O time termina com 55 pontos, um a frente do segundo colocado Minas. Nas quartas de final, o Rubro-Negro terá o próprio Mackenzie - oitavo colocado - pela frente.

O aquecimento para a partida foi marcado por um susto. Na rede, a levantadora Rose, reserva do Mackenzie, se chocou com Giovana, que levantava do lado adversário. A jogadora do time mineiro foi carregada até o banco e rapidamente amparada pelas comissões de ambos os times. No entanto, logo se recuperou.

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Para este jogo, a novidade no elenco Rubro-Negro foi a volta da líbero Laís. A jogadora sofreu uma torção no joelho direito em treino da equipe no dia 23 de janeiro e, desde então, estava afastada das quadras. No duelo desta terça (24), Bernardinho revezou as líberos: Laís no passe, e Victória no side-out.

Como foi o jogo?

1º SET

O Mackenzie cometeu erros de desorganização no início da partida e viu o Sesc Flamengo, em casa, impôr seu ritmo e abrir 7 a 3. Nesse momento, Gabriel Leite pediu seu primeiro tempo técnico. Sólido e atento nas ações, o Rubro-Negro seguiu na frente e chegou a ter 12 a 4, em ótima passagem de Simone Lee pelo saque.

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Pelo outro lado, o Mackenzie tinha dificuldades no setor defensivo e demonstrava falhas também nas viradas de bola. Nesse cenário, o Sesc Flamengo seguiu dominante e chegou na "casa dos 20" com oito pontos de vantagem. Confortável, o Rubro-Negro fechou o set em 25 a 15, após bloqueio de Lorena.

Sesc RJ Flamengo e Mackenzie se enfrentaram no returno da Superliga Feminina (Foto: Julliana Nascimento/ CRF)

2º SET

Ao contrário da primeira, a segunda parcial começou com contornos equilibrados, e os rallys foram mais disputados. No entanto, foi o Rubro-Negro o primeiro time a deslanchar. Em passagem de Tainara pelo saque, a equipe da casa abriu 10 a 6. Mas a vantagem não durou muito, e o Mackenzie empatou no 11º ponto, em ace de Carla.

A partir daí, o set seguiu mais "arrastado", momento no qual ambos os times tinham dificuldade para construir sequência e se alternavam à frente do placar. Isso mudou apenas na reta final, quando o Sesc Flamengo abriu 21 a 18, em ponto conquistado após bloqueio de Simone Lee. Porém, mais uma vez, a vantagem durou pouco, e o Mackenzie diminuiu para um, no 22 a 21.

Ameaçado, o Sesc Flamengo conseguiu sustentar a tentativa de reação adversária e fechou a segunda parcial em 25 a 22, após ponto de bloqueio de Tainara pela saída de rede.

3º SET

Assim como a segunda, a terceira parcial também começou equilibrada, com os times se alternando à frente do placar. O brilho de Lia Rosa no meio de rede fez o Mackenzie abrir dois pontos de vantagem, no 9 a 7, mas a distância foi logo revertida e ampliada pelo adversário, no 12 a 9. Nesse momento, Gabriel Leite parou o jogo.

Na volta, o time da casa, empurrado pela torcida, se manteve na frente e chegou a abrir 15 a 10, sequência interrompida por ponto de Arianne na saída de rede. Após isso, o Sesc Flamengo voltou a rodar com ataque para baixo de Helena, que entrou na partida muito comemorada pelos torcedores.

Dominante e confortável na reta final, o Rubro Negro fechou o set em 25 a 16, garantindo a vitória por 3 sets a 0 e o avanço aos playoffs da Superliga Feminina na liderança da tabela de classificação.

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