Fluminense vence Brasília na última rodada da Superliga Feminina e pega Osasco nos playoffs

Na noite desta terça-feira (24), o Fluminense venceu com tranquilidade o Brasília Vôlei por 3 sets a 0 na última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina. A partida disputada no Ginásio Hebraica Rio, no Rio de Janeiro (RJ), terminou com as parciais 25/23, 25/20 e 25/19.

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As equipes entraram em quadra sem a possibilidade de alterar seus rumos na competição. O Tricolor das Laranjeiras, que chegou a 35 pontos com o resultado, já estava matematicamente garantido na sexta posição e aguardava apenas a definição do adversário nas quartas de final, que será o Osasco, terceiro colocado. Já o time do Distrito Federal, com 21 pontos, não possuía chances de avançar aos playoffs.

Autora de 18 pontos, a oposta Ariane, do Fluminense, foi a maior pontuadora do confronto e recebeu o Troféu VivaVôlei, de melhor jogadora da partida.

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Como foi o jogo?

Marcelle em ação pelo Fluminense na Superliga Feminina (Foto: Mailson Santana/FFC)

1º SET

O técnico Marcos Miranda escalou como titulares na ponta Vanessa Janke e Carol Grossi, que não fez um bom começo de partida. A jogadora de 23 anos errou bolas importantes e foi o principal alvo dos saques do Brasília, que saiu atrás no placar e conseguiu a virada no 7 a 6.

A partir daí, a disputa seguiu equilibrada, com o Tricolor tentando administrar a vantagem de três pontos obtida ao longo da parcial e sendo perseguido pelo Brasília. Grossi, que havia dado lugar a Pietra, voltou para o jogo no 22 a 22 e cravou uma bola no fundo da quadra na reta final. A central Lays fechou o set em 25 a 23 com um ace.

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2º SET

Com saques que desestabilizaram a linha de recepção do Fluminense, a levantadora Ana Paula foi um dos destaques do início de set do Brasília. Se não estava conseguindo ajudar no passe, Carol Grossi converteu três pontos seguidos no ataque, o que contribuiu para o Tricolor abrir 10 a 7.

O Brasília foi eficaz nos bloqueios e contra-ataques, virando para 13 a 11. Em seguida, Lays fez dois pontos de bloqueio consecutivos e o Flu retomou a vantagem: 15 a 13. Na reta final, as equipes apresentaram bom volume de jogo e protagonizaram ralis acirrados.

Com as ponteiras Manu e Karen em quadra, o Brasília voltou a oferecer resistência e diminuiu a diferença para um ponto: 21 a 20. Porém, a reação ficou pelo caminho e o Fluminense venceu a parcial por 25 a 20, com ace de Pietra.

3º SET

Após começar atrás no placar, o Tricolor equilibrou as ações com duas trocas importantes: Fabíola deu lugar a Amanda Sehn, enquanto Lara foi substituída por Camila Paracatu. A levantadora deu um novo ritmo à distribuição de jogadas, enquanto Paracatu pontuou em todos os fundamentos: ataque, bloqueio e saque - duas vezes seguidas.

Amanda Sehn ainda teve uma boa passagem pelo saque, quando Carol Grossi fez três pontos em sequência - dois de ataque e um de bloqueio - e ajudou a aumentar a distância para o Brasília: 18 a 13. Betina, outra levantadora do Flu, entrou para sacar em 21 a 15 e cumpriu bem seu papel, assim como as companheiras de equipe. A vitória no terceiro set, por 25 a 19, veio na bola de segunda de Sehn.

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