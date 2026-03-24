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Fluminense vence Brasília na última rodada da Superliga Feminina e pega Osasco nos playoffs

Já classificado para as quartas em sexto lugar, Tricolor cumpriu tabela na 22ª rodada

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 24/03/2026
22:37
Fluminense enfrenta Osasco nas quartas de final da Superliga Feminina (Foto: Mailson Santana/FFC)
imagem cameraFluminense encara Osasco nas quartas de final da Superliga Feminina (Foto: Mailson Santana/FFC)
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Na noite desta terça-feira (24), o Fluminense venceu com tranquilidade o Brasília Vôlei por 3 sets a 0 na última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina. A partida disputada no Ginásio Hebraica Rio, no Rio de Janeiro (RJ), terminou com as parciais 25/23, 25/20 e 25/19.

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As equipes entraram em quadra sem a possibilidade de alterar seus rumos na competição. O Tricolor das Laranjeiras, que chegou a 35 pontos com o resultado, já estava matematicamente garantido na sexta posição e aguardava apenas a definição do adversário nas quartas de final, que será o Osasco, terceiro colocado. Já o time do Distrito Federal, com 21 pontos, não possuía chances de avançar aos playoffs.

Autora de 18 pontos, a oposta Ariane, do Fluminense, foi a maior pontuadora do confronto e recebeu o Troféu VivaVôlei, de melhor jogadora da partida.

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Como foi o jogo?

Marcelle em ação pelo Fluminense na Superliga Feminina (Foto: Mailson Santana/FFC)
Marcelle em ação pelo Fluminense na Superliga Feminina (Foto: Mailson Santana/FFC)

1º SET

O técnico Marcos Miranda escalou como titulares na ponta Vanessa Janke e Carol Grossi, que não fez um bom começo de partida. A jogadora de 23 anos errou bolas importantes e foi o principal alvo dos saques do Brasília, que saiu atrás no placar e conseguiu a virada no 7 a 6.

A partir daí, a disputa seguiu equilibrada, com o Tricolor tentando administrar a vantagem de três pontos obtida ao longo da parcial e sendo perseguido pelo Brasília. Grossi, que havia dado lugar a Pietra, voltou para o jogo no 22 a 22 e cravou uma bola no fundo da quadra na reta final. A central Lays fechou o set em 25 a 23 com um ace.

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2º SET

Com saques que desestabilizaram a linha de recepção do Fluminense, a levantadora Ana Paula foi um dos destaques do início de set do Brasília. Se não estava conseguindo ajudar no passe, Carol Grossi converteu três pontos seguidos no ataque, o que contribuiu para o Tricolor abrir 10 a 7.

O Brasília foi eficaz nos bloqueios e contra-ataques, virando para 13 a 11. Em seguida, Lays fez dois pontos de bloqueio consecutivos e o Flu retomou a vantagem: 15 a 13. Na reta final, as equipes apresentaram bom volume de jogo e protagonizaram ralis acirrados.

Com as ponteiras Manu e Karen em quadra, o Brasília voltou a oferecer resistência e diminuiu a diferença para um ponto: 21 a 20. Porém, a reação ficou pelo caminho e o Fluminense venceu a parcial por 25 a 20, com ace de Pietra.

3º SET

Após começar atrás no placar, o Tricolor equilibrou as ações com duas trocas importantes: Fabíola deu lugar a Amanda Sehn, enquanto Lara foi substituída por Camila Paracatu. A levantadora deu um novo ritmo à distribuição de jogadas, enquanto Paracatu pontuou em todos os fundamentos: ataque, bloqueio e saque - duas vezes seguidas.

Amanda Sehn ainda teve uma boa passagem pelo saque, quando Carol Grossi fez três pontos em sequência - dois de ataque e um de bloqueio - e ajudou a aumentar a distância para o Brasília: 18 a 13. Betina, outra levantadora do Flu, entrou para sacar em 21 a 15 e cumpriu bem seu papel, assim como as companheiras de equipe. A vitória no terceiro set, por 25 a 19, veio na bola de segunda de Sehn.

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