Ariane, do Fluminense, aposta no fator casa para buscar semifinal inédita na Superliga Feminina

Sexto colocado na fase regular da Superliga Feminina 25/26, o Fluminense avança pela oitava vez em 10 temporadas aos playoffs e enfrenta o atual campeão Osasco em busca de uma classificação inédita para a semifinal. Para alcançar o objetivo, a oposta Ariane - terceira maior pontuadora da competição com 408 pontos - conta com o bom rendimento da equipe jogando diante de sua torcida.

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Em entrevista ao Lance!, nesta terça-feira (24), a vencedora do Troféu VivaVôlei e maior pontuadora na vitória sobre Brasília por 3 sets a 0 falou sobre as expectativas para o duelo de quartas de final. Ela também reforçou a importância de vencer a partida da série de três em que o Tricolor terá o direito de mando de quadra.

— Primeiramente, agora é curtir essa vitória, descansar um pouco a mente e já começar os estudos com relação ao Osasco. Pegar aquilo que a gente fez de positivo nos jogos de turno e returno da Superliga, avaliar os pontos negativos, analisar o time adversário… Pra continuar fazendo nosso bom e alto rendimento que a gente sempre apresenta, principalmente jogando em casa, e buscar essa vitória de qualquer jeito.

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A atleta também comentou sobre o valor do último jogo válido pela primeira fase para a sequência do Fluminense no campeonato, já que o resultado não influenciaria diretamente na tabela - O Flu estava com o sexto lugar garantido, enquanto o Brasília não possuía chances de classificação para o mata-mata.

— Apesar de ser um jogo que não interferia no nosso posicionamento nem do Brasília, acho importante manter nosso giro muito alto, manter a concentração, porque era importante fechar essa fase classificatória da melhor maneira possível. E eu acho que a melhor forma de demonstrar respeito pela equipe adversária é fazer o seu trabalho bem feito. Tiveram alguns percalços aí, mas a gente conseguiu reverter, o que mostra o trabalho coletivo da nossa equipe.

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Números de Ariane no Fluminense

Ariane em ação pelo Fluminense na Superliga Feminina (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Uma das jogadoras mais vibrantes e identificadas com a torcida do Fluminense, Ariane representa o Tricolor das Laranjeiras pela terceira temporada seguida. Entre os principais feitos pelo clube, a oposta de 30 anos e 1,92m foi a maior pontuadora da Superliga Feminina 24/25 com 524 acertos e conquistou o Campeonato Carioca em 2024.

Na temporada atual, a atleta está atrás somente de Simone Lee (424), do Sesc RJ Flamengo, e Bianca Cugno (415), do Osasco, na lista de maiores pontuadoras da competição. Ela ainda aparece como nona maior bloqueadora, com 54 pontos, e sexta maior sacadora, com 21.

Playoffs da Superliga Feminina 25/26

Quartas de final

Sesc RJ Flamengo* (1º) x Mackenzie (8º) - Confronto 1

Minas* (2º) x Maringá (7º) - Confronto 2

Osasco* (3º) x Fluminense (6º) - Confronto 3

Praia Clube* (4º) x Sesi Bauru (5º) - Confronto 4

*Tem direito ao mando de quadra em dois dos três jogos da série, sendo um deles obrigatoriamente o jogo 3

Semifinais

Vencedor do confronto 1 x Vencedor do confronto 4

Vencedor do confronto 2 x Vencedor do confronto 3

Final

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Jogo único - Domingo (03/05), às 10h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

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