Sesc Flamengo avança aos playoffs da Superliga como líder; veja os confrontos
Duelos foram definidos nesta terça-feira (24)
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A fase classificatória da Superliga Feminina 25/26 rendeu emoções até o fim, e a última rodada, a 22ª, foi disputada nesta terça-feira (24). Ao final dos duelos, foi definido o chaveamanto dos playoffs da competição. Com Sesc RJ Flamengo líder, e Mackenzie fechando o G-8, confira os confrontos da fase eliminatória:
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Quartas de final da Superliga Feminina 25/26:
- Sesc RJ Flamengo (1º)* x Mackenzie (8º) - Confronto 1
- Minas (2º)* x Maringá (7º) - Confronto 2
- Osasco (3º)* x Fluminense (6º) - Confronto 3
- Praia Clube (4º)* x Sesi Bauru (5º) - Confronto 4
*Tem direito ao mando de quadra em dois dos três jogos da série, sendo um deles obrigatoriamente o jogo 3
Semifinais:
- Vencedor do confronto 1 x Vencedor do confronto 4
- Vencedor do confronto 2 x Vencedor do confronto 3
Final:
- Jogo único
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De acordo com o formato da competição, as quartas de final e a semifinal são disputadas em uma série de melhor de três. Já o campeão é decidido em jogo único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 3 de maio.
Os times que não foram rebaixados nem se classificaram ao mata-mata foram Brasília, nono colocado, e Barueri, décimo. Já os times que disputarão a Superliga B na próxima temporada são o Tijuca e o lanterna Sorocaba.
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Confira os resultados da 22ª rodada
- Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Mackenzie - 25/15, 25/22 e 25/16
- Praia Clube 3 x 1 Tijuca - 21/25, 26/24, 25/20 e 25/16
- Osasco 3 x 0 Sesi Bauru - 25/19, 25/14 e 25/17
- Minas 3 x 0 Sorocaba - 26/24, 25/21 e 25/13
- Maringá 3 x 1 Paulistano Barueri - 21/25, 25/22, 25/20 e 25/22
- Fluminense 3 x 0 Brasília - 25/23, 25/20 e 25/19
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Veja a tabela final da fase classificatória da Superliga Feminina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
1º
Sesc RJ Flamengo
55
22
19
3
2º
Minas
54
22
18
4
3º
Osasco
49
22
16
6
4º
Praia Clube
47
22
16
6
5º
Sesi Bauru
40
22
14
8
6º
Fluminense
35
22
14
8
7º
Maringá
31
22
10
12
8º
Mackenzie
27
22
9
13
9º
Brasília
21
22
7
15
10º
Barueri
19
22
5
17
11º
Tijuca Tênis Clube
12
22
3
19
12]
Sorocaba
6
22
1
21
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