Sesc Flamengo avança aos playoffs da Superliga como líder; veja os confrontos

A fase classificatória da Superliga Feminina 25/26 rendeu emoções até o fim, e a última rodada, a 22ª, foi disputada nesta terça-feira (24). Ao final dos duelos, foi definido o chaveamanto dos playoffs da competição. Com Sesc RJ Flamengo líder, e Mackenzie fechando o G-8, confira os confrontos da fase eliminatória:

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Quartas de final da Superliga Feminina 25/26:

Sesc RJ Flamengo (1º)* x Mackenzie (8º) - Confronto 1

Minas (2º)* x Maringá (7º) - Confronto 2

Osasco (3º)* x Fluminense (6º) - Confronto 3

Praia Clube (4º)* x Sesi Bauru (5º) - Confronto 4

*Tem direito ao mando de quadra em dois dos três jogos da série, sendo um deles obrigatoriamente o jogo 3

Semifinais:

Vencedor do confronto 1 x Vencedor do confronto 4

Vencedor do confronto 2 x Vencedor do confronto 3

Final:

Jogo único

➡️ Fluminense vence Brasília na última rodada da Superliga Feminina e pega Osasco nos playoffs

Ariane em ação pelo Fluminense na Superliga Feminina (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

De acordo com o formato da competição, as quartas de final e a semifinal são disputadas em uma série de melhor de três. Já o campeão é decidido em jogo único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 3 de maio.

Os times que não foram rebaixados nem se classificaram ao mata-mata foram Brasília, nono colocado, e Barueri, décimo. Já os times que disputarão a Superliga B na próxima temporada são o Tijuca e o lanterna Sorocaba.

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➡️ Sesc Flamengo bate Mackenzie e vai aos playoffs na liderança da Superliga Feminina

Confira os resultados da 22ª rodada

Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Mackenzie - 25/15, 25/22 e 25/16

x 0 Mackenzie - 25/15, 25/22 e 25/16 Praia Clube 3 x 1 Tijuca - 21/25, 26/24, 25/20 e 25/16

x 1 Tijuca - 21/25, 26/24, 25/20 e 25/16 Osasco 3 x 0 Sesi Bauru - 25/19, 25/14 e 25/17

x 0 Sesi Bauru - 25/19, 25/14 e 25/17 Minas 3 x 0 Sorocaba - 26/24, 25/21 e 25/13

x 0 Sorocaba - 26/24, 25/21 e 25/13 Maringá 3 x 1 Paulistano Barueri - 21/25, 25/22, 25/20 e 25/22

x 1 Paulistano Barueri - 21/25, 25/22, 25/20 e 25/22 Fluminense 3 x 0 Brasília - 25/23, 25/20 e 25/19

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Veja a tabela final da fase classificatória da Superliga Feminina