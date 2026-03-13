Praia Clube supera Fluminense em casa e sobe para terceiro lugar na Superliga Feminina

Na noite desta sexta-feira (13), o Praia Clube derrotou o Fluminense por 3 sets a 1 em jogo válido pela 20ª rodada da Superliga Feminina, a nona do returno. Diante de sua torcida, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, a equipe aurinegra venceu com parciais de 26/24, 25/22, 15/25 e 25/16.

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Com o resultado, o Praia Clube chegou a 44 pontos e retomou a terceira colocação, antes ocupada por Osasco. O Fluminense segue em sexto lugar na tabela, com 29 pontos.

A central Adenízia, autora de 19 pontos (11 de ataque, 7 de bloqueio e 1 de saque), foi escolhida como a melhor jogadora em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei. Em um gesto de carinho, ela entregou o prêmio à segunda levantadora do time, Ju Carrijo, que foi escalada como titular no lugar da experiente Macris e teve contribuição direta na vitória.

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A norte-americana Payton Caffrey, do Praia, foi a maior pontuadora do confronto, com 23 pontos (17 de ataque e 6 de bloqueio).

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Como foi o jogo?

Ju Carrijo levanta para Adenízia atacar; jogadoras foram destaques do Praia Clube contra o Fluminense (Foto: Bruno Cunha/Praia Clube)

A partida começou equilibrada e marcada pela eficácia do sistema de bloqueio de ambas as equipes. Foram nove pontos do Praia Clube contra oito do Fluminense nas duas primeiras parciais.

A equipe da casa teve como diferencial as jogadas de ataque alternadas, com Ju Carrijo acionando principalmente a ponteira Payton Caffrey e as centrais Adenízia e Milka.

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No terceiro set, houve um apagão do lado do Praia. O Tricolor abriu inicialmente 8 a 0 e chegou a ter 12 pontos de vantagem, quando o placar marcou 23 a 11. O cenário desfavorável forçou Rui Moreira a fazer mudanças no seu time.

O técnico português promoveu as entradas de Macris e Koleva, na inversão de 5 e 1, e da jovem ponteira Maria Clara, um dos destaques da quarta e última parcial, onde o Praia retomou o controle das ações ofensivas e dos bloqueios. Ao voltar para a quadra, a levantadora Ju Carrijo contribuiu novamente com sua boa distribuição e fechou o jogo com um ace.

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Próximos compromissos das equipes pela Superliga Feminina

O Praia Clube terá um confronto direto por posição na próxima rodada da Superliga Feminina. A partida contra o Osasco acontece na sexta-feira (20), às 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti.

Antes, às 18h30 (de Brasília), o Fluminense recebe o já rebaixado Tijuca Tênis Clube no Ginásio Hebraica Rio.

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