Sesc Flamengo bate Sesi Bauru e volta a vencer na Superliga Feminina

Na noite desta sexta-feira (13), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Sesc RJ Flamengo reencontrou o caminho da vitória. Nos braços de sua torcida, o Rubro-Negro foi dominante e superou o Sesi Bauru por 3 sets a 0, nas parciais 25/19, 25/18 e 25/20. A partida foi válida pela 20ª rodada da Superliga Feminina 25/26, a nona do returno.

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Este foi o primeiro resultado positivo do Sesc após três derrotas seguidas, contando duas partidas válidas pela Superliga e a eliminação da Copa Brasil. Com a vitória, o time permanece na segunda posição do campeonato, com 49 pontos. Já o Sesi Bauru é o quinto colocado, com 41.

Como foi o jogo?

1º set

A partida começou em ritmo agitado, com rallys recheados de bons ataques e defesas. O Sesc Flamengo, para animação da torcida, abriu 5 a 1, após Simone Lee colocar para baixo. Neste momento, Henrique Modenesi parou o jogo pela primeira vez. Após isso, em um início avassalador, o Rubro-Negro seguiu na frente, graças a um sólido volume de jogo que dificultou o desempenho do Sesi Bauru. Assim, em bloqueio de Tainara, o Sesc chegou ao 11 a 6.

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O time da casa seguiu dominante e, constante em todas as ações, chegou a ter oito pontos a frente, no 18 a 10. O Sesi Bauru diminuiu a diferença (23 a 18), mas não foi suficiente, e a equipe rubro-negra levou o primeiro set por 25 a 19, em ataque na paralela de Simone Lee.

2º set

Com mudanças, o Sesi Bauru voltou melhor para a segunda parcial, e a partida parecia que ia tomar contornos de mais equilíbrio. No entanto, logo o Sesc retomou às rédeas e abriu uma distância de seis pontos, no 9 a 3. A sequência foi quebrada por ataque de Isabella pela entrada de rede. No decorrer da parcial, o time da casa permaneceu à frente, apesar de uma tentativa de reação do adversário na reta final.

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Nesse cenário, o Sesc, impulsionado por um bom encaixe de bloqueio, fechou o segundo set em 25 a 18. O ponto final foi uma bola "de cheque" de Karina.

Sesc RJ Flamengo e Sesi Bauru se enfrentaram no Maracanãzinho, em partida válida pelo returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Julliana Nascimento/ CRF)

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3º set

Na terceira parcial, o domínio mudou de lado e foi o Sesi Bauru quem se distanciou no placar, abrindo 4 a 1. Neste momento, Bernardinho parou o jogo em busca de "arrumar a casa" e frear a ofensiva adversária. A estratégia não deu certo, e o time paulista continuou no controle das ações. O técnico, então, fez uma troca de levantadoras: Vivian no lugar de Giovana.

Ainda assim, a equipe rubro-negra se mostrou desorganizada em quadra e viu o Sesi Bauru chegar ao 12 a 5. Após isso, com melhora de suas atacantes, o Sesc diminuiu a distância. Do outro lado, o time paulista passou a cometer mais erros, e o Rubro-Negro virou no 15 a 14, em passagem de Karina pelo saque. Após isso, em disputas "lá e cá", quem se deu melhor foi o Sesc Flamengo, que venceu por 25 a 20 e fechou a partida em 3 sets a 0.

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Próximos compromissos das equipes na Superliga Feminina

O Sesc RJ Flamengo volta à quadra volta à quadra na próxima quinta-feira (19). O duelo é fora de casa, contra o Sorocaba, a partir das 21h (de Brasília). Já o Sesi Bauru mede forças com o Minas na sexta-feira (20), às 19h30 (de Brasília).

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