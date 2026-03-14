Simone Lee analisa reação do Sesc Flamengo na Superliga: 'Aprendemos com nossos erros'

Nos braços de sua torcida, o Sesc RJ Flamengo finalmente voltou a somar três pontos em uma partida. A equipe vinha de três derrotas seguidas - contando duas da Superliga e uma da Copa Brasil -, mas, nesta sexta-feira (13), no Maracanãzinho, o Rubro-Negro superou o Sesi Bauru por 3 sets a 0 (25/19, 25/18 e 25/20) e pôde voltar a comemorar, permanecendo na segunda posição da tabela. Após o jogo, a ponteira Simone Lee, em entrevista ao Lance!, refletiu sobre este momento da equipe.

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➡️ Sesc Flamengo bate Sesi Bauru e volta a vencer na Superliga Feminina

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A jogadora é a maior pontuadora da Superliga, com 387 pontos, e, portanto, um pilar do Sesc Flamengo. No entanto, se lesionou na derrota para o Maringá, no dia 12 de fevereiro, e não teve condições de ser titular na semifinal da Copa Brasil. Na ocasião, sua equipe foi eliminada para o Osasco - a segunda das três derrotas consecutivas do Rubro-Negro. Ainda assim, Simone tira boas lições desse período.

— Nós aprendemos com os erros que cometemos nas partidas em que perdemos. Não desistir e seguir inovando é muito importante, e foi isso que fizemos. A lesão não foi legal, mas é muito legal estar de volta à quadra com minhas companheiras. É tudo para mim.

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Simone Lee ataca na partida entre Sesc RJ Flamengo e Sesi Bauru no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Julliana Nascimento/ CRF)

Ao falar sobre a vitória desta sexta-feira (13) sobre o Sesi Bauru, a ponteira destacou o poderio ofensivo da equipe. A maior pontuadora da partida foi a oposta Tainara, com 20 pontos. Atrás dela, ficou justamente a Simone, com um a menos.

— Nós atuamos muito bem. Fomos bem no saque e nosso ataque foi ótimo. Tivemos pequenos problemas no início do terceiro set, mas o jeito que nos reerguemos foi muito importante.

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Próximo compromisso do Sesc Flamengo

Pela 21ª rodada da Superliga Feminina, a décima do returno, o Sesc Flamengo, segundo colocado da competição, mede forças com o lanterna Sorocaba. O duelo acontece na próxima sexta-feira (20), às 19h30 (de Brasília).

Tabela atualiza da Superliga Feminina 25/26