Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (29/04/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/04/2026
06:00
Martinelli e Llorente disputando na corrida no duelo entre Arsenal e Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Ben Stansall/AFP)
Nesta quarta-feira (29), a agenda do futebol reúne a semifinal da Champions League entre Atlético de Madrid x Arsenal, além de jogos decisivos de times brasileiros nas competições sul-americanas: Palmeiras e Flamengo (Libertadores), além de Atlético-MG e Grêmio (Sul-Americana). O dia também conta com partidas do Campeonato Saudita, Inglês Feminino, Português e Concacaf Champions Cup.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 29 de abril de 2026):

Campeonato Saudita

13h – Al Riyadh x Al Qadsiah – Canal GOAT
13h10 – Al Taawoun x Al Ittihad – Canal GOAT
15h – Al Nassr x Al Ahli – Canal GOAT

Campeonato Inglês Feminino

15h – Arsenal (F) x Leicester (F) – Canal GOAT, ESPN 4 e Disney+

Champions League (Semifinal)

16h – Atlético de Madrid x Arsenal – TNT e HBO Max

Gabriel Martinelli comemora gol em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Campeonato Português

16h15 – Sporting x Tondela – ESPN 3 e Disney+

Copa Libertadores

19h – Mirassol x Always Ready – Paramount+
19h – Platense x Independiente Santa Fe – Paramount+
21h – Barcelona-EQU x Universidad Católica – Paramount+
21h30 – Cerro Porteño x Palmeiras – Globo, ge tv, ESPN e Disney+
21h30 – Estudiantes x Flamengo – Globo, ge tv e Paramount+
23h – Universitario x Nacional-URU – Paramount+

Copa Sul-Americana

19h – Caracas x Racing – ESPN e Disney+
19h – Deportivo Riestra x Montevideo City Torque – ESPN 4 e Disney+
19h – Juventud-URU x Academia Puerto Cabello – Paramount+
21h30 – Cienciano x Atlético-MG – Paramount+
21h30 – Palestino x Grêmio – ESPN 4 e Disney+

Concacaf Champions Cup (Semifinal)

23h30 – Los Angeles FC x Toluca – ESPN 4 e Disney+

