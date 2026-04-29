Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (29/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quarta-feira (29), a agenda do futebol reúne a semifinal da Champions League entre Atlético de Madrid x Arsenal, além de jogos decisivos de times brasileiros nas competições sul-americanas: Palmeiras e Flamengo (Libertadores), além de Atlético-MG e Grêmio (Sul-Americana). O dia também conta com partidas do Campeonato Saudita, Inglês Feminino, Português e Concacaf Champions Cup.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 29 de abril de 2026):
Campeonato Saudita
13h – Al Riyadh x Al Qadsiah – Canal GOAT
13h10 – Al Taawoun x Al Ittihad – Canal GOAT
15h – Al Nassr x Al Ahli – Canal GOAT
Campeonato Inglês Feminino
15h – Arsenal (F) x Leicester (F) – Canal GOAT, ESPN 4 e Disney+
Champions League (Semifinal)
16h – Atlético de Madrid x Arsenal – TNT e HBO Max
Campeonato Português
16h15 – Sporting x Tondela – ESPN 3 e Disney+
Copa Libertadores
19h – Mirassol x Always Ready – Paramount+
19h – Platense x Independiente Santa Fe – Paramount+
21h – Barcelona-EQU x Universidad Católica – Paramount+
21h30 – Cerro Porteño x Palmeiras – Globo, ge tv, ESPN e Disney+
21h30 – Estudiantes x Flamengo – Globo, ge tv e Paramount+
23h – Universitario x Nacional-URU – Paramount+
Copa Sul-Americana
19h – Caracas x Racing – ESPN e Disney+
19h – Deportivo Riestra x Montevideo City Torque – ESPN 4 e Disney+
19h – Juventud-URU x Academia Puerto Cabello – Paramount+
21h30 – Cienciano x Atlético-MG – Paramount+
21h30 – Palestino x Grêmio – ESPN 4 e Disney+
Concacaf Champions Cup (Semifinal)
23h30 – Los Angeles FC x Toluca – ESPN 4 e Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
