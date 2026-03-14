A noite desta sexta-feira (13) foi de glórias para o Sesc RJ Flamengo ao lado de sua torcida. No Ginásio do Maracanãzinho, o time superou o Sesi Bauru por 3 sets a 0 e voltou a vencer após três derrotas consecutivas - duas na Superliga e a eliminação na Copa Brasil. A partida foi válida pela 20ª rodada da competição, a nona do returno. Ao fim da partida, em entrevisa ao Lance!, a líbero Victória valorizou o elenco rubro-negro e falou sobre o momento negativo vivido pela equipe.

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— Somos um elenco muito rico. Temos meninas que ajudam muito as outras, então o clima no vestiário nem chegou a pesar tanto. Soubemos ver nossas dificuldades e pontuar o que precisávamos para melhorar e construir a próxima vitória.

➡️ Sesc Flamengo bate Sesi Bauru e volta a vencer na Superliga Feminina

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No terceiro set, Bernardinho fez uma troca de levantadoras - Vivian no Lugar de Giovana -, no momento em que o Rubro-Negro tinha dificuldades e via o Sesi Bauru abrir uma boa vantagem no placar. A mudança surtiu efeito, e o Sesc Flamengo virou a parcial e foi capaz de fechar a partida em sets diretos.

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— O resultado positivo veio, nesse dia especial. Conseguimos fazer as mudanças necessárias e reconquistar nossa confiança. Estamos felizes e alegres, mas, a partir de segunda-feira, o foco volta a ser totalmente nos próximos jogos, para continuarmos crescendo e evoluindo. O objetivo é chegar muito bem nos playoffs — completou Victória.

Sesc RJ Flamengo comemora ponto em vitória sobre o Sesi Bauru no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Julliana Nascimento/ CRF)

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Próximo compromisso do Sesc Flamengo

Pela 21ª rodada da Superliga Feminina, a décima do returno, o Sesc Flamengo, segundo colocado da competição, mede forças com o lanterna Sorocaba. O duelo acontece na próxima sexta-feira (20), às 19h30 (de Brasília).

Confira a tabela atualizada da Superliga Feminina 25/26