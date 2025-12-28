De férias, Rodrygo prova que tem habilidade no vôlei

Nem só de futebol vive Rodrygo Goes! No último sábado (27), o atacante do Real Madrid mostrou que tem desenvoltura em outras modalidades. Em suas redes sociais, o camisa 11 do time espanhol publicou um vídeo de uma descontraída partida de vôlei com amigos, e o que chamou a atenção foi a potência e precisão do seu ataque.

Aproveitando as férias, Rodrygo se diverte e compartilha com os seguidores momentos de lazer que comprovam: o "Rayo" é craque dentro e fora dos gramados. Será que em sua aposentadoria veremos mais do atacante no vôlei?

Campeão da Champions se arrisca em novo esporte pós-aposentadoria

Aos 41 anos, Arjen Robben, ex-jogador holandês craque do PSV e Chelsea, arriscou uma nova carreira profissional. Dessa vez, no padel. Em agosto de 2025, o atleta obteve seus primeiros pontos no ranking da Federação Internacional de Padel (FIP) durante o torneio FIP Bronze Westerbork, na Holanda, após ter se aposentado do futebol pelo Groningen em julho de 2021.

No torneio FIP Bronze Westerbork, parte do CUPRA FIP Tour, Robben e seu parceiro, Werner Lootsma, protagonizaram um feito notável na fase classificatória, salvando seis match points para vencer Ralph Boekema e Mark Weldmate por 4-6, 6-3, 7-6. Contudo, a dupla foi eliminada na fase de 32 finais, perdendo para Sten Richters (número 155 do mundo) e Thijs Roper (número 144) por 6-1, 6-0.

No ranking mundial de padel, o holandês ocupa a posição 1.980, somando três pontos. Para fins de comparação, os líderes, o argentino Agustine Tapia e o espanhol Arturo Coello, acumulam 20.200 pontos. O quinto colocado, o argentino Franco Stupaczuk, possui 8.835 pontos.