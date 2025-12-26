Do gramado ao vôlei: Bandini é uma máquina de passes na Superliga Masculina 25/26

O destino de Matheus Bandini mudou aos 14 anos, quando trocou as chuteiras de futebol pelas quadras de vôlei. Hoje, aos 20, a decisão se provou certeira: o jovem talento do Campinas é a atual "máquina" de passes da Superliga Masculina 2025/26. Com uma performance impressionante, Bandini lidera as estatísticas da CBV com 75,3% de eficiência (soma de passes A e B), consolidando-se como o passador mais preciso do país neste início de temporada.

Superando gigantes

O desempenho de Bandini ganha contornos de prodígio ao observar quem ele deixou para trás. Na segunda posição está justamente Alexandre Elias, do Sada Cruzeiro, com 70,5% — curiosamente, o atleta que Matheus substituiu no elenco adulto do Campinas em 2023. O pódio é fechado pelo experiente ponteiro Guiga, do Bauru, que sustenta 68,9% de aproveitamento.

Matheus Bandini e equipe do Campinas da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Oportunidade e brilho no "Viva Vôlei"

A titularidade de Matheus veio sob pressão. Após um edema ósseo afastar o titular Lukinha por três jogos, o jovem assumiu a responsabilidade em duelos cruciais. O resultado não poderia ser melhor: três vitórias fundamentais contra Guarulhos, Joinville e o gigante Cruzeiro. Contra os mineiros, Bandini foi o nome do jogo, garantindo o Troféu Viva Vôlei de melhor em quadra.

Mesmo com o retorno de Lukinha — que ocupa a sétima posição no ranking com 65,1% —, o Campinas vive um momento de luxo com dois dos melhores passadores da liga.

A ascensão de Campinas

A solidez no fundo de quadra reflete diretamente na tabela. Após um tropeço na segunda rodada contra o Goiás (3 a 1), o time campineiro engatou uma sequência avassaladora de nove vitórias consecutivas. Atualmente, a equipe ocupa a vice-liderança da competição, impulsionada por um sistema defensivo que une a experiência de Lukinha à juventude audaciosa de Bandini, formado na base do clube desde 2021.