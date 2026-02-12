Maringá surpreende e vence líder Flamengo na Superliga Feminina

Nesta quinta-feira (12), em jogo que fechou a sexta rodada do returno da Superliga Feminina, o Maringá superou o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1. As parciais da partida disputada no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, terminaram em 25/19, 24/26, 23/25 e 20/25.

Com o resultado, o Flamengo conhece apenas a sua segunda derrota em 18 jogos disputados na competição. Ainda assim, o Rubro-Negro permanece líder, com 46 pontos. Atrás dele, vem o Minas, com 44.

Como foi o jogo?

1º SET

A partida começou com passagem da ponteira Karina pelo saque, e o Flamengo abriu 3 a 0. Com Ana, pelo meio, o Maringá pontuou pela primeira vez. O Rubro-Negro mostrou eficiência nas ações e chegou ao 8 a 4. Após isso, a equipe mandante cometeu uma sequência de erros bobos, com Simone Lee e Giovana, permitindo ao visitante diminuir a diferença para apenas um ponto (9 a 8). O Flamengo se recuperou, e Aldori parou o jogo pela primeira vez quando o placar marcava um 12 a 8 adverso.

Na volta, o time rubro-negro aproveitou melhor as centrais, tanto Lorena quanto Kirov, e ampliou a vantagem. O Flamengo chegou a ter 18 a 12, contra um Maringá que não conseguiu oferecer resistência e falhou em saques consecutivos, com Jaque e Sabrina. Assim, o Rubro-Negro, em ponto de Kirov, fechou a primeira parcial em 25 a 19.

2º SET

O Flamengo continuou em bom ritmo e o volume de jogo resultou em um 5 a 1 para a equipe, sequência essa quebrada por ponto de Jaque na paralela. Um ace de Sabrina fez a diferença cair para dois pontos, no 7 a 5. Momentos depois, quando o placar marcava 9 a 8, a ponteira Gabi Cândido, do Maringá, passou mal e teve que sair de maca. Ela foi substituída por Any. Na sequência, o time chegou ao empate e os pontos seguintes foram "lá e cá", com o placar constantemente igualado.

Em uma reta final acirrada, o Flamengo abriu dois no 22 a 20, mas logo foi alcançado, e Bernardinho parou o jogo. O Maringá teve seu primeiro set point quando o placar marcava 24 a 23, mas, em seguida, Jaque sacou na rede. Mesmo assim, na oportunidade seguinte, as visitantes venceram por 26 a 24, deixando tudo igual na partida.

Sesc Flamengo enfrentou Maringá pela Superliga feminina de vôlei (Foto: Paula Reis/Flamengo)

3º SET

O início da terceira parcial foi equilibrado, com os times, potentes nas viradas de bola, se alternando à frente do placar. Esse ritmo foi seguido até o 12 a 10, quando o Flamengo abriu dois pontos e, em seguida, ampliou, forçando Aldori a parar o jogo. Na volta, o Maringá pontuou com bola de segunda de Bruna, mas viu Simone Lee, com um ataque para baixo na diagonal, manter a vantagem rubro-negra, que foi ampliada. Porém, foi anulada no 22º ponto, quando Ana explorou o bloqueio e, na sequência, o Maringá chegou à virada e fechou o set em 25 a 23.

4º SET

O Maringá voltou concentrado para o quarto set e abriu 5 a 2, em momento que o Flamengo tinha dificuldade nas ações e aparentava nervosismo. A equipe visitante se manteve na frente e chegou a ter 13 a 8. Bernardinho trocou as centrais na tentativa de dificultar o jogo adversário, mas não foi suficiente. No 18 a 13, uma baixa para o Flamengo: Simone Lee, a maior pontuadora da Superliga, caiu sobre a perna esquerda dobrada e, chorando muito, teve que ser substituída. Em seu lugar, entrou Mikaela.

Após isso, o Rubro-Negro, apoiado pela torcida, conquistou uma sequência de pontos e empatou no 19 a 19, dando traços dramáticos ao confronto. No entanto, em ponto de saque, o Maringá chegou ao 21 a 19. O ponto seguinte foi um rally disputado que terminou em bloqueio de Ana, que comemorou muito. Assim, o Maringá fechou o set em 25 a 20 e venceu a partida por 3 sets a 1.

Próximos compromissos das equipes na Superliga Feminina

O Flamengo volta à quadra no dia 6 de março, após a disputa da fase final da Copa Brasil. O time enfrenta o Minas às 21h30 (de Brasília). O Maringá também mede forças com a equipe mineira, mas na próxima quinta-feira (19) às 20h (de Brasília).

