O calor do Rio de Janeiro foi uma grande problema para as atletas e torcedores que acompanharam o jogo entre Sesc Flamengo e Maringá pela Superliga feminina. Nesta quinta-feira (12), as altas temperaturas afetaram diretamente Gabi Cândido, que passou mal em quadra. A ponteira precisou deixar a partida e foi levada à ambulância de emergência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A partida estava no início do segundo set, com o placar em 9 a 8 para o Flamengo, quando Gabi informou que se sentia mal. A ponteira havia acabado de marcar um ponto de ataque para o Maringá e, ao fim da comemoração, as companheiras chamaram a assistência médica.

À reportagem do Lance!, a equipe confirmou que a atleta foi prontamente avaliada na ambulância após deixar a quadra de maca. A causa do mal-estar teria sido uma queda de pressão. Apesar do susto, segundo o Maringá, Gabi já está bem.

continua após a publicidade

Para dar sequência ao jogo, o técnico Aldori Júnior colocou Any no lugar de Cândido. Com a nova ponteira, o Maringá virou sobre o Flamengo e fechou a segunda parcial com vitória.

➡️ Final da Superliga 25/26 tem local confirmado pela CBV; veja

Jogo de reviravoltas na Superliga

1º SET

A partida começou com passagem da ponteira Karina pelo saque, e o Flamengo abriu 3 a 0. Com Ana, pelo meio, o Maringá pontuou pela primeira vez. O Rubro-Negro mostrou eficiência nas ações e chegou ao 8 a 4. Após isso, a equipe mandante cometeu uma sequência de erros bobos, com Simone Lee e Giovana, permitindo ao visitante diminuir a diferença para apenas um ponto (9 a 8). O Flamengo se recuperou, e Aldori parou o jogo pela primeira vez quando o placar marcava um 12 a 8 adverso.

continua após a publicidade

Na volta, o time rubro-negro aproveitou melhor as centrais, tanto Lorena quanto Kirov, e ampliou a vantagem. O Flamengo chegou a ter 18 a 12, contra um Maringá que não conseguiu oferecer resistência e falhou em saques consecutivos, com Jaque e Sabrina. Assim, o Rubro-Negro, em , fechou a primeira parcial em 25 a 19, com ponto de Kirov

2º SET

O Flamengo continuou em bom ritmo e o volume de jogo resultou em um 5 a 1 para a equipe, sequência essa quebrada por ponto de Jaque na paralela. Um ace de Sabrina fez a diferença cair para dois pontos, no 7 a 5. Momentos depois, quando o placar marcava 9 a 8, a ponteira Gabi, do Maringá, passou mal e teve que sair de maca. Ela foi substituída por Any. Na sequência, o time chegou ao empate e os pontos seguintes foram "lá e cá", com o placar constantemente igualado.

Em uma reta final acirrada, o Flamengo abriu dois no 22 a 20, mas logo foi alcançado, e Bernardinho parou o jogo. O Maringá teve seu primeiro set point quando o placar marcava 24 a 23, mas, em seguida, Jaque sacou na rede. Mesmo assim, na oportunidade seguinte, as visitantes venceram por 26 a 24, deixando tudo igual na partida.

Sesc Flamengo enfrentou Maringá pela Superliga feminina de vôlei (Foto: Paula Reis/Flamengo)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.