Final da Superliga 25/26 tem local confirmado pela CBV; veja

Os finalistas já tem um lugar definido para se encontrar ao final da atual temporada da Superliga. Nesta quinta-feira (12), a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou a cidade São Paulo, como palco das decisões do feminino e do masculino. Ambos os jogos acontecerão no mês de maio.

Assim como no último ano, o Ginásio do Ibirapuera será a sede das finais da Superliga 2025/26. Vale relembrar que, antes da temporada passada, a capital paulista havia ficado 15 anos sem receber uma decisão da liga nacional de vôlei.

A primeira final está agendada para o dia 3 de maio, quando será definido a equipe campeã do torneio feminino. No masculino, o jogo decisivo acontecerá no dia 10 de maio.

Como funciona a Superliga?

A liga organizada pela CBV é formada pelos 12 melhores times do país, sendo disputada em um formato em que as equipes disputam primeiro uma fase de classificação com pontos corridos em turno e returno, seguida por playoffs decisivos até a definição do campeão.

A comissão técnica definiu que as quartas de final e semifinais serão jogadas em melhor de três partidas (play-off), enquanto a final será realizada em jogo único.

Fase classificatória

1 . As doze equipes participarão da fase de pontos corridos; 2 . Turno e returno: cada time enfrenta todos os outros uma vez em casa e uma fora; 3 . Em caso de empate em pontos somados, os critérios de desempate incluem: número de vitórias, saldo de sets, saldo de pontos, confronto direto, e, por último, sorteio, se necessário; 4 . Ao final dessa fase, as oito melhores equipes avançam para as eliminatórias; 5 . As duas últimas colocadas da fase classificatória serão rebaixadas para a Superliga B na temporada futura.

Eliminatórias

seguem o cruzamento tradicional: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º; As quartas e as semifinais serão disputadas em melhor de três jogos (quem vencer duas partidas avança);

A final, porém, será disputada em jogo único, em local definido pela CBV: o Ginásio do Ibirapuera.

Sada Cruzeiro venceu a final da Superliga Masculina 24/25 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

