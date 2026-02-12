menu hamburguer
Vôlei

Final da Superliga 25/26 tem local confirmado pela CBV; veja

As finais do feminina e masculino acontecerão no mês de maio

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/02/2026
16:25
Atualizado há 24 minutos
Osasco São Cristóvão Saúde foi o campeão da Superliga Feminina 2024-2025 (Foto: Wander Roberto/CBV)
imagem cameraOsasco São Cristóvão Saúde foi o campeão da Superliga Feminina 2024-2025 (Foto: Wander Roberto/CBV)
Os finalistas já tem um lugar definido para se encontrar ao final da atual temporada da Superliga. Nesta quinta-feira (12), a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou a cidade São Paulo, como palco das decisões do feminino e do masculino. Ambos os jogos acontecerão no mês de maio.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Assim como no último ano, o Ginásio do Ibirapuera será a sede das finais da Superliga 2025/26. Vale relembrar que, antes da temporada passada, a capital paulista havia ficado 15 anos sem receber uma decisão da liga nacional de vôlei.

A primeira final está agendada para o dia 3 de maio, quando será definido a equipe campeã do torneio feminino. No masculino, o jogo decisivo acontecerá no dia 10 de maio.

➡️ FIVB divulga programação completa da VNL 2026 com estreia do Brasil em Brasília; veja

Como funciona a Superliga?

A liga organizada pela CBV é formada pelos 12 melhores times do país, sendo disputada em um formato em que as equipes disputam primeiro uma fase de classificação com pontos corridos em turno e returno, seguida por playoffs decisivos até a definição do campeão. 

A comissão técnica definiu que as quartas de final e semifinais serão jogadas em melhor de três partidas (play-off), enquanto a final será realizada em jogo único.

Fase classificatória

    1.
  1. As doze equipes participarão da fase de pontos corridos;
    2. 2.
  2. Turno e returno: cada time enfrenta todos os outros uma vez em casa e uma fora;
    3. 3.
  3. Em caso de empate em pontos somados, os critérios de desempate incluem: número de vitóriassaldo de setssaldo de pontosconfronto direto, e, por último, sorteio, se necessário;
    4. 4.
  4. Ao final dessa fase, as oito melhores equipes avançam para as eliminatórias;
    5. 5.
  5. As duas últimas colocadas da fase classificatória serão rebaixadas para a Superliga B na temporada futura.

Eliminatórias

  • Os confrontos de quartas de final seguem o cruzamento tradicional: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º;
  • As quartas e as semifinais serão disputadas em melhor de três jogos (quem vencer duas partidas avança);
  • O mando nos jogos decisivos é definido pelo desempenho na fase classificatória: a equipe de melhor índice técnico terá a vantagem de jogar em casa no momento decisivo;
  • Em cada série: o primeiro jogo será em quadra da equipe com pior índice técnico, e o jogo de desempate (se necessário) será mandado pelo time de melhor desempenho anterior;
  • final, porém, será disputada em jogo único, em local definido pela CBV: o Ginásio do Ibirapuera.
Sada Cruzeiro venceu a final da Superliga Masculina 24/25 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
Sada Cruzeiro venceu a final da Superliga Masculina 24/25 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

