Seleção masculina de vôlei termina 2025 no pódio do ranking mundial

A Seleção Brasileira masculina de vôlei encerra 2025 no pódio do ranking mundial da FIVB. Apesar do resultado positivo, a terceira posição, alcançada com 338.40 pontos, carrega um sabor agridoce, refletindo um ano de altos e baixos para a equipe de Bernardinho, que iniciou a temporada na sétima colocação com a meta de alcançar o topo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Bronze na VNL e adeus precoce no Mundial: a montanha-russa do Brasil

O ano do vôlei masculino foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Na Liga das Nações (VNL), o Brasil demonstrou força ao liderar a fase inicial com 11 vitórias em 12 jogos e avançar às semifinais após superar a China por 3 sets a 1. No entanto, o sonho do título foi interrompido pela Polônia, líder do ranking, com uma derrota por 3 a 0. A equipe garantiu o bronze ao vencer a Eslovênia por 3 a 1, um resultado que contribuiu para a melhora de sua posição no ranking global.

O ponto mais baixo da temporada, contudo, veio no Campeonato Mundial. A equipe de Bernardinho protagonizou a pior campanha da história do Brasil no torneio, considerando tanto as seleções masculina quanto a feminina. Pela primeira vez, a Seleção Brasileira masculina foi eliminada ainda na fase de grupos, ficando de fora das oitavas de final. O recorde negativo anterior era de 1966, quando o time masculino terminou em 13º lugar (após sair nas oitavas), enquanto a pior marca do feminino foi o 15º lugar em 1974.

continua após a publicidade

➡️ Seleção feminina de vôlei termina 2025 no topo do ranking mundial

➡️Do Bauru ao Verona: o ano de afirmação global de Darlan Souza

➡️ Do gramado ao vôlei: Bandini é uma máquina de passes na Superliga Masculina 25/26

Brasil voltou à semifinal da VNL após três edições (Foto: Volleyball World)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Top 10 seleções