Nesta quarta-feira (11), o Sesi Bauru, fora de casa, venceu o Tijuca por 3 sets a 0 (27/29, 23/25 e 21/25) em jogo válido pela sexta rodada do returno da Superliga Feminina. Logo no início do confronto, a equipe carioca perdeu Ariele, terceira maior pontuadora da competição até aqui, por lesão. Ainda assim, o Tijuca seguiu competitivo, mas falhou nos momentos cruciais das parciais.

continua após a publicidade

➡️ Em parciais apertadas, Sesi Bauru bate Tijuca na Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A ponteira sofre uma torção no tornozelo direito na descida do bloqueio, ao pisar no pé da jogadora adversária quando o placar marcava 4 a 4. Sem condições de continuar, Ariele foi substituída por Gabi Gagliassi. Ao longo do duelo, o Tijuca teve chances de fechar sets, mas segundo Matheus Bieler, técnico da equipe, faltaram boas tomadas de decisão.

— Faltou a gente jogar melhor nas retas finais. Nos fins de sets, precisamos ser mais decisivos. Depois do 20 (vigésimo ponto) é que o jogo é decidido, e a gente precisa evoluir nisso.

continua após a publicidade

Na próxima rodada da Superliga Feminina, o Tijuca, que disputa a elite do voleibol nacional pela primeira vez, terá um duelo direto na briga contra o rebaixamento. O time, penúltimo colocado, enfrenta o lanterna Sorocaba. Caso conquiste os três pontos, a equipe tijucana sai do Z-2, o que é o objetivo principal, segundo Matheus. Para ele, "qualquer coisa que venha além é lucro".

Tijuca x Sesi Bauru no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes)

+Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Confira a situação atual do Tijuca na Superliga Feminina