Sem Ariele, técnico do Tijuca indica o que faltou na derrota para o Sesi Bauru na Superliga
Em parciais acirradas, equipe foi derrotada em casa por 3 sets a 0
Nesta quarta-feira (11), o Sesi Bauru, fora de casa, venceu o Tijuca por 3 sets a 0 (27/29, 23/25 e 21/25) em jogo válido pela sexta rodada do returno da Superliga Feminina. Logo no início do confronto, a equipe carioca perdeu Ariele, terceira maior pontuadora da competição até aqui, por lesão. Ainda assim, o Tijuca seguiu competitivo, mas falhou nos momentos cruciais das parciais.
A ponteira sofre uma torção no tornozelo direito na descida do bloqueio, ao pisar no pé da jogadora adversária quando o placar marcava 4 a 4. Sem condições de continuar, Ariele foi substituída por Gabi Gagliassi. Ao longo do duelo, o Tijuca teve chances de fechar sets, mas segundo Matheus Bieler, técnico da equipe, faltaram boas tomadas de decisão.
— Faltou a gente jogar melhor nas retas finais. Nos fins de sets, precisamos ser mais decisivos. Depois do 20 (vigésimo ponto) é que o jogo é decidido, e a gente precisa evoluir nisso.
Na próxima rodada da Superliga Feminina, o Tijuca, que disputa a elite do voleibol nacional pela primeira vez, terá um duelo direto na briga contra o rebaixamento. O time, penúltimo colocado, enfrenta o lanterna Sorocaba. Caso conquiste os três pontos, a equipe tijucana sai do Z-2, o que é o objetivo principal, segundo Matheus. Para ele, "qualquer coisa que venha além é lucro".
Confira a situação atual do Tijuca na Superliga Feminina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Sesc RJ Flamengo
46
17
16
2º
Minas
44
17
15
3º
Osasco
39
18
13
4º
Praia Clube
36
17
12
5º
Sesi Bauru
35
18
12
6º
Fluminense
24
17
10
7º
Maringá
22
16
7
8º
Mackenzie
20
17
7
9º
Barueri
15
17
4
10º
Brasília
13
18
4
11º
Tijuca
11
17
3
12º
Sorocaba
4
17
0
