Vôlei

Sem Ariele, técnico do Tijuca indica o que faltou na derrota para o Sesi Bauru na Superliga

Em parciais acirradas, equipe foi derrotada em casa por 3 sets a 0

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/02/2026
07:10
Matheus Bieler, técnico do Tijuca (Foto: Thiago Mendes)
Matheus Bieler, técnico do Tijuca (Foto: Thiago Mendes)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quarta-feira (11), o Sesi Bauru, fora de casa, venceu o Tijuca por 3 sets a 0 (27/29, 23/25 e 21/25) em jogo válido pela sexta rodada do returno da Superliga Feminina. Logo no início do confronto, a equipe carioca perdeu Ariele, terceira maior pontuadora da competição até aqui, por lesão. Ainda assim, o Tijuca seguiu competitivo, mas falhou nos momentos cruciais das parciais.

➡️ Em parciais apertadas, Sesi Bauru bate Tijuca na Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A ponteira sofre uma torção no tornozelo direito na descida do bloqueio, ao pisar no pé da jogadora adversária quando o placar marcava 4 a 4. Sem condições de continuar, Ariele foi substituída por Gabi Gagliassi. Ao longo do duelo, o Tijuca teve chances de fechar sets, mas segundo Matheus Bieler, técnico da equipe, faltaram boas tomadas de decisão.

— Faltou a gente jogar melhor nas retas finais. Nos fins de sets, precisamos ser mais decisivos. Depois do 20 (vigésimo ponto) é que o jogo é decidido, e a gente precisa evoluir nisso.

Na próxima rodada da Superliga Feminina, o Tijuca, que disputa a elite do voleibol nacional pela primeira vez, terá um duelo direto na briga contra o rebaixamento. O time, penúltimo colocado, enfrenta o lanterna Sorocaba. Caso conquiste os três pontos, a equipe tijucana sai do Z-2, o que é o objetivo principal, segundo Matheus. Para ele, "qualquer coisa que venha além é lucro".

Tijuca x Sesi Bauru no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes)
Tijuca x Sesi Bauru no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes)

Confira a situação atual do Tijuca na Superliga Feminina

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Sesc RJ Flamengo

46

17

16

Minas

44

17

15

Osasco

39

18

13

Praia Clube

36

17

12

Sesi Bauru

35

18

12

Fluminense

24

17

10

Maringá

22

16

7

Mackenzie

20

17

7

Barueri

15

17

4

10º

Brasília

13

18

4

11º

Tijuca

11

17

3

12º

Sorocaba

4

17

0

