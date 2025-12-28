Torcedores do Fluminense pedem jogador do Flamengo: 'Vem ser feliz'

A rivalidade histórica entre Fluminense e Flamengo pode ganhar novos capítulos em 2026, pelo menos se depender dos torcedores do clube das Laranjeiras. Nas redes sociais, muitos tricolores começaram uma campanha para tirar um jogador do Rubro-Negro.

Depois de alguns rumores de que o Fluminense queria Everton Cebolinha, do Flamengo, alguns torcedores foram para as redes sociais e deixaram claro que aceitariam o negócio. O ponta-esquerda terminou em alta a temporada, sendo importante nos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

Em contrapartida, os torcedores do Flamengo rebateram os pedidos dos torcedores do Fluminense. Para os rubro-negros, Cebolinha ainda é uma peça importante e não deveria ser negociado com um clube rival. Veja os comentários abaixo:

Torcedores do Fluminense pediram Cebolinha (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja pedidos dos torcedores do Fluminense por jogador do Flamengo

Jogador tem futuro incerto

Peça importante no ataque de Filipe Luís, Everton Cebolinha tem futuro incerto no Flamengo para a próxima temporada. Com contrato até o final de 2026, o jogador vive um momento de indefinição sobre seu futuro e atrai o interesse de outros clubes no Brasil. Diante desse cenário, alguns torcedores rivais pediram a contratação do atacante nas redes sociais. Os torcedores do Fluminense, por exemplo, fazem campanha pelo atacante do Flamengo.

Recuperado das lesões musculares que o tiraram de uma parte da temporada, Cebolinha ganhou protagonismo nesta reta final. Durante a conquista do tetracampeonato da Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro, o atacante entrou na segunda etapa e foi bastante elogiado pelos torcedores.

Com a indefinição sobre seu futuro com a camisa do Flamengo, alguns torcedores de gigantes do futebol nacional como São Paulo, Santos, Atlético-MG, Grêmio e Fluminense demonstraram interesse na possível contratação do jogador do Flamengo.