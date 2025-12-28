Brigitte Bardot: a atriz que uniu Flamengo, Santos e Búzios

Foi anunciada neste domingo (28) a morte da icônica atriz francesa Brigitte Bardot, aos 91 anos, figura amplamente conhecida no Brasil por sua forte ligação com Armação dos Búzios, um charmoso balneário no estado do Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas agências francesas. Em outubro, a artista havia sido hospitalizada em Toulon para uma cirurgia, mas recebeu alta no mesmo mês.

Ligação com o esporte brasileiro

A paixão da francesa pelo Brasil rendeu conexões até mesmo com o esporte nacional. Seu namorado da época, Bob Zagury, jogador de basquete pelo Flamengo por apenas quatro partidas entre o final de 1957 e o início de 1958.

Anos mais tarde, em 1971, já em Paris, Brigitte Bardot deu o pontapé inicial na partida entre a equipe mista Olympic/Saint Etienne e o Santos, no estádio Parque dos Príncipes. O jogo contou com a presença de Pelé, que, em um momento inusitado, chegou a marcar um gol vestindo a camisa da seleção francesa, após ter trocado de uniforme com um adversário no final da partida, antes da disputa de pênaltis que ninguém esperava.

Seu refúgio em Búzios

A passagem de Brigitte pelo Brasil foi tão marcante que, em 1964, a diva buscou refúgio e calmaria em Búzios, então uma simples vila de pescadores. Cansada do assédio dos holofotes devido à sua fama mundial, ela e seu então namorado, o jogador de basquete Bob Zagury, descobriram o "paraíso secreto". Por cerca de quatro meses, a atriz viveu seu sonho: desfrutou de Búzios de forma simples e despojada, dirigindo seu fusca vermelho e visitando as diversas praias. Apesar do amor à primeira vista, ela deixou o local em abril e retornou pela última vez em dezembro daquele ano.

Em reconhecimento à sua importância, a prefeitura de Búzios concedeu à Bardot o título de cidadã honorária e um terreno na praia de João Fernandes. Além disso, a Orla Bardot, na praia da Armação, ganhou uma estátua da francesa, que se tornou um ponto turístico.

