Ataque implacável: Pedro Henrique domina as estatísticas da Superliga Masculina 25/26

O equilíbrio é a marca registrada da Superliga Masculina 2025/26, mas um nome tem se destacado na precisão dos detalhes: Pedro Henrique Souza. O central do Guarulhos encerra o primeiro turno no topo do ranking de ataques mais potentes da temporada, superando medalhões da modalidade em uma disputa decidida ponto a ponto.

A elite da eficiência

A briga pela liderança ofensiva é acirrada. Pedro Henrique comanda a lista com 66,7% de aproveitamento, somando 78 pontos na liga. Ele é seguido de perto pelo experiente Lucão, que detém o mesmo número de acertos (78), mas com uma eficiência de 65,5%. O pódio é completado por Judson, do Campinas, que mantém a pressão com 65,1% de sucesso e 71 pontos marcados.

O protagonismo do jovem central, contudo, não se restringe à rede de ataque. Pedro demonstra ser um jogador completo ao figurar também na vice-liderança do ranking de bloqueadores, com 28 pontos fundamentados no "paredão".

Pedro Henrique Souza vence troféu Viva Vôlei pelo Guarulhos na Superliga Masculina (Foto: Reprodução/Instagram)

Trajetória ascendente

Com 2,08m de altura, a ascensão de Pedro Henrique foi veloz. Formado nas categorias de base do Campinas e com convocações para a Seleção Brasileira sub-21, o atleta ganhou visibilidade no Vôlei Futuro durante a Superliga B 2022/23.

Após essa etapa, retornou ao Campinas para duas temporadas no time adulto (2023/24 e 2024/25), onde conquistou o título do Campeonato Paulista. Antes de chegar ao atual clube, ainda teve uma passagem estratégica pelo JF Vôlei, sendo peça-chave na campanha que garantiu o acesso da equipe mineira à elite do vôlei nacional.

O fator Guarulhos

Anunciado pelo Guarulhos apenas dois meses antes do início do calendário atual, Pedro Henrique não precisou de tempo para adaptação. O central tornou-se rapidamente o pilar técnico da equipe, transformando potencial em números que o colocam, hoje, como a principal revelação e realidade deste primeiro turno.