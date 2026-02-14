Jaqueline sente desconforto na panturrilha e abandona jogo na Superliga B

Um susto marcou a vitória do Pinheiros sobre o Abel Moda Vôlei pela Superliga B de voleibol feminino na última sexta-feira (13). A bicampeã olímpica Jaqueline Carvalho precisou deixar a quadra após sentir um desconforto na panturrilha direita durante o terceiro set, no Ginásio Henrique Vilaboim, em São Paulo. A atleta, de 41 anos, atuava como ponteira – posição em que não jogava desde seu retorno às competições.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O incidente ocorreu após um salto de ataque da jogadora, que aterrissou sentindo a lesão. No momento, o Pinheiros já vencia por 13 a 6, mas Jaqueline necessitou de auxílio da equipe técnica para se retirar da partida. Antes de sair, ela havia contribuído com cinco pontos para sua equipe, incluindo um ace.

O Pinheiros confirmou a vitória com parciais de 25/23, 25/21 e 25/14, registrando seu décimo triunfo na competição, mesmo após a saída da estrela.

continua após a publicidade

➡️ Jaque define como 'caótica' vitória do Maringá sobre o Flamengo na Superliga

➡️ Sesc Flamengo: Maior pontuadora da Superliga, Simone Lee sofre lesão

🤑🏐Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Retorno e reavaliação

Jaqueline retornou ao voleibol profissional em outubro de 2025, após um hiato de quatro anos. Desde o seu retorno, ela disputou 13 partidas pelo clube paulista, sendo que em 12 delas atuou como líbero – uma posição diferente da que ocupava quando sofreu a lesão. Esta foi a primeira vez que a jogadora, que encerrou sua trajetória na Seleção Brasileira em 2028, precisou abandonar um jogo por problemas físicos.

Após o desconforto, a atleta iniciou imediatamente o tratamento com aplicação de gelo na região afetada e passará por reavaliação médica. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a gravidade da lesão ou o tempo estimado para recuperação.

Apesar do susto, o Pinheiros encerrou sua participação na fase de grupos da Superliga B na segunda colocação. O Abel Moda Vôlei terminou como líder. As duas equipes garantiram classificação para os playoffs, que reunirão os oito melhores times do campeonato.

Pinheiros contra Abel Moda pela Superliga B (Foto: Ricardo Bufolin/Pinheiros)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial