Sesc Flamengo atualiza situação médica de Simone Lee; saiba prazo de retorno

O Sesc Flamengo trouxe tranquilidade ao seu torcedor neste sábado (14). Após a preocupação gerada pela saída de quadra de Simone Lee no último jogo da equipe, o clube rubro-negro divulgou o resultado dos exames de imagem realizados pela ponteira americana, principal destaque ofensivo do time na temporada.

Simone Lee saiu lesionada de partida do Sesc RJ Flamengo contra o Maringá na Superliga (Foto: Paula Reis/Flamengo)

A atleta foi submetida a uma ressonância magnética que constatou uma lesão parcial entre a fíbula e o tornozelo esquerdo. Apesar do susto, o departamento médico do Rubro-Negro classificou a lesão como "sem gravidade". Com isso, foi descartada qualquer intervenção cirúrgica, e Lee passará por um tratamento convencional, baseado em fisioterapia e medicação.

Atualmente, a maior pontuadora da Superliga Feminina encontra-se em repouso e sob cuidados médicos. A boa notícia para o técnico Bernardinho é que o prazo de recuperação é otimista. A expectativa é que Simone Lee esteja em plenas condições de jogo para a semifinal da Copa Brasil, um dos grandes objetivos do clube neste primeiro trimestre.

Referência técnica do elenco, Simone Lee tem sido a peça-chave para a regularidade do Sesc Flamengo na Superliga. Sua ausência será sentida nos próximos treinamentos, mas o foco total do staff médico é garantir que a "máquina de pontos" esteja 100% para a decisão que se aproxima.