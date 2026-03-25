Carol Gattaz e Camila Brait são homenageadas na última rodada da Superliga Feminina; veja

A última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina 25/26, disputada nesta terça-feira (24), foi marcada por homenagens a Carol Gattaz, do Praia Clube, e Camila Brait, do Osasco. Mesmo brigando entre si pelo terceiro lugar, as equipes reservaram um tempo antes do início de seus respectivos jogos para celebrar a trajetória das medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, que estão se aposentando do vôlei nesta temporada. Acompanhe nesta reportagem do Lance! como foram as homenagens prestadas pelos clubes às jogadoras.

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Praia Clube 3 x 1 Tijuca: a despedida de Carol Gattaz

Carol Gattaz é homenageada pelo Praia Clube em seu último jogo (Foto: Bruno Cunha/Praia Clube)

Aos 44 anos, Carol Gattaz fez sua última partida como atleta profissional na vitória do Praia Clube sobre o Tijuca por 3 sets a 1, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG). A opção por encerrar a carreira se deu após a central não conseguir se recuperar completamente de uma grave lesão no joelho esquerdo, sofrida no ano passado e seguida pela identificação de um edema ósseo na tíbia durante o tratamento.

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Antes da bola subir, Gattaz recebeu da diretoria aurinegra um quadro com várias palavras que definem a atleta e formam o rosto dela. A meio de rede recebeu aplausos da torcida, das companheiras de equipe e das jogadoras do time adversário.

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Sem condições de saltar, Carol Gattaz fez o primeiro saque da partida e foi substituída logo em seguida. Ela voltou apenas na reta final do quarto set, novamente para sacar, e fez um ponto de ataque. Por fim, foi eleita a melhor em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei.

Quadro entregue pelo Praia Clube a Carol Gattaz (Foto: Bruno Cunha/Praia Clube)

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Osasco 3 x 0 Sesi Bauru: o 800º jogo de Camila Brait

Camila Brait é ovacionada ao entrar em quadra para seu 800º jogo pelo Osasco (Foto: Carolina Oliveira/Osasco)

A líbero Camila Brait completou, na vitória sobre o Sesi Bauru por 3 sets a 0, sua partida de número 800 pelo Osasco. Para comemorar a marca, o time da Grande São Paulo estreou uma camisa inédita, feita especialmente para a jogadora de 37 anos.

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Antes do confronto entre as equipes paulistas no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP), Brait foi presenteada com duas placas e um modelo da camisa emoldurado. Participaram da homenagem o técnico Luizomar de Moura, a família da atleta, representantes da diretoria do clube e da Prefeitura de Osasco.

Em quadra, Camila Brait contribuiu com 17 recepções, 14 defesas e 65% de aproveitamento no passe, sendo escolhida em votação popular como melhor em quadra e vencendo o Troféu Viva Vôlei. Diferente de Gattaz, a líbero ainda fará suas últimas exibições nos playoffs da Superliga Feminina antes de se aposentar.

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