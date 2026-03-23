Medalhista olímpica, Carol Gattaz anuncia aposentadoria

Uma segunda-feira de despedida para os fãs de vôlei. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Carol Gattaz anunciou, nas redes sociais, o encerramento da carreira profissional aos 44 anos. A decisão foi motivada pela falta de evolução do joelho esquerdo após grave lesão sofrida em março de 2025.

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A central chegou a retomar os treinamentos em janeiro, mas ainda sem condições de salto, fundamento essencial para sua posição. A previsão inicial indicava retorno entre novembro e dezembro de 2025, porém o processo foi interrompido após a identificação de um edema ósseo na tíbia, o que inviabilizou a recuperação completa.

—Não era essa notícia que eu queria dar. Lutei muito para que minha recuperação desse certo, mas essa é a melhor decisão a ser tomada. Amanhã [24 de março] será meu último jogo como profissional. Infelizmente, meu joelho não evoluiu como eu gostaria e não aguento mais sentir dor todos os dias.

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Gattaz defendia o Praia Clube desde junho de 2024 e conquistou o título do Campeonato Sul-Americano em 2025. Antes, construiu trajetória marcante pelo Minas, onde atuou por dez temporadas, foi tetracampeã da Superliga Feminina e vice-campeã do Mundial de Clubes, consolidando seu nome entre as grandes centrais do país.

— Continuar forçando exigiria uma nova cirurgia. Ainda assim, eu não teria condições de voltar a jogar. Permanecer em quadra sentindo essa dor seria muito frustrante. Estou triste, porque não queria que fosse assim. Queria me despedir jogando, ajudando o time, como fiz ao longo desses 29 anos de carreira, mas nem sempre as coisas acontecem como planejamos — completou.

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A despedida está marcada para a próxima terça (24), na partida entre Praia Clube e Tijuca Tênis Clube, às 21h (de Brasília), no ginásio UTC, em Uberlândia.

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Carol Gattaz em ação pelo Praia Clube (Foto; Flickr/Praia Clube)

O momento da lesão

A lesão que abreviou sua carreira ocorreu em 15 de março de 2025, durante partida entre Praia Clube e Brusque, pela fase classificatória da Superliga 2024/25. No quarto set, ao tentar formar um bloqueio duplo, a atleta caiu de maneira brusca após girar o joelho esquerdo na aterrissagem. A cena interrompeu imediatamente o jogo, e a jogadora deixou a quadra amparada, sob forte comoção.

Exames confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, além de danos no menisco e no ligamento colateral.

O histórico recente já indicava dificuldades físicas. Em março de 2023, Gattaz havia sofrido ruptura total do LCA do joelho direito, após queda em confronto contra o Sesc-Flamengo, o que a afastou das quadras por nove meses. A lesão mais recente, porém, foi considerada mais grave devido ao comprometimento de múltiplas estruturas do joelho.

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