Rosamaria e mais: estrelas do vôlei reagem à aposentadoria de Carol Gattaz

Na manhã desta segunda-feira (23), Carol Gattaz surpreendeu o mundo dos "vôleifãs" ao anunciar sua aposentadoria. Pelas redes sociais, a central comunicou a decisão de que o jogo desta terça-feira (24), pela última rodada da fase classificatória da Superliga, será o último de sua carreira. Após o anúncio, suas ex-companheiras de Seleção Brasileira prestaram homenagens à medalhista de prata em Tóquio 2020.

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Segundo Gattaz, a aposentadoria, aos 44 anos, foi motivada pela falta de evolução do joelho esquerdo após grave lesão sofrida em março de 2025. A despedida da central será em casa, nesta terça-feira (24). Às 21h (de Brasília), o Praia Clube enfrente o Tijuca no Ginásio UTC, em Uberlândia. Mas, antes mesmo da "última dança", estrelas do vôlei publicaram homenagens à central do time mineiro.

Confira as homenagens à Carol Gattaz

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Julia Kudiess:

Carolana:

Aposentadoria foi motivada por lesão

A lesão que abreviou sua carreira ocorreu em 15 de março de 2025, durante partida entre Praia Clube e Brusque, pela fase classificatória da Superliga 2024/25. No quarto set, ao tentar formar um bloqueio duplo, a atleta caiu de maneira brusca após girar o joelho esquerdo na aterrissagem. A cena interrompeu imediatamente o jogo, e a jogadora deixou a quadra amparada, sob forte comoção.

Exames confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, além de danos no menisco e no ligamento colateral.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O histórico recente já indicava dificuldades físicas. Em março de 2023, Gattaz havia sofrido ruptura total do LCA do joelho direito, após queda em confronto contra o Sesc RJ Flamengo, o que a afastou das quadras por nove meses. A lesão mais recente, porém, foi considerada mais grave devido ao comprometimento de múltiplas estruturas do joelho.