Saída de Darlan força campeão olímpico a mudar de posição aos 41 anos

Darlan não faz mais parte do elenco do Sesi-Bauru, e o clube achou uma solução caseira para suprir a saída do oposto. O central Éder Carbonera, que defendeu a Seleção Brasileira nos Jogos do Rio 2016 e é octacampeão da Superliga, vai mudar de posição e ficará no lugar do ex-companheiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 41 anos, Éder começou no vôlei profissional em 1998, no Sogipa Vôlei. Depois, passou pelo Banespa e pelo Colombo até chegar ao Florianópolis, onde venceu quatro Superligas.

Após alguns anos na liga, o central consagrado e futuro oposto teve sua primeira passagem pelo Sesi-SP em 2012/2013, quando o projeto ainda estava na capital. Após uma temporada, ele se transferiu para o Cruzeiro, onde conquistou três Superligas. Em 2016/2017, deixou o clube mineiro e se juntou ao Taubaté.

continua após a publicidade

Éder também teve experiências internacionais, jogando pelo Trentino, da Itália, em 2017/2018, e pelo Berlin Recycling Volleys, da Alemanha, em 2020/2021, onde foi campeão nacional.

Em 2021/2022, Éder voltou ao Sesi, onde vivenciou a mudança do projeto para Bauru e assumiu a função de capitão durante a conquista da Superliga 2023/2024. Agora o jogador terá um novo desafio, atuar em uma função diferente dentro de quadra e ajudar a equipe durante esse período de reformulação.

continua após a publicidade

Após a saída de Darlan, Éder Carbonero vai mudar de poisção e fica no lugar do companheiro no Sesi-Bauru (Foto: Reprodução Instagram)

Veja o vídeo divulgando a mudança de posição de Éder após saída de Darlan

Darlan fala sobre 1° temporada no exterior

Darlan parte para sua primeira temporada em Verona, da Itália, e diz estar pronto para esse novo desafio.

-Coração está tranquilo no momento, até porque tem a Seleção antes, então é algo que vai ‘entreter’ a minha cabeça, vamos assim dizer. Ficar 100% focado na Seleção, para depois, sim, focar na temporada de clubes de novo (…). Não sei, está ok, estou indo. Ainda não tenho dimensão do que está acontecendo - disse o oposto durante uma entrevista ao portal No Ataque.

Antes de vestir a camisa do clube italiano, Darlan vai disputar a Liga das Nações com a Seleção Brasileira, que estreia no dia 11 de junho contra o Irã, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Nas rodadas seguintes, o Brasil enfrenta Cuba, Ucrânia e Eslovênia, até o dia 14 de junho.