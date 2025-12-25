Do Bauru ao Verona: o ano de afirmação global de Darlan Souza

O ano de 2025 ficará marcado como o divisor de águas na carreira de Darlan Souza. Aos 22 anos, a joia do vôlei brasileiro encerra o ciclo consolidado como uma realidade internacional, após trocar o protagonismo no Brasil pelo desafio de liderar o Rana Verona em uma das ligas mais difíceis do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Seis meses após sua chegada à Europa, o oposto não apenas se adaptou, como passou a ditar o ritmo da Superliga Italiana, onde ocupa atualmente o terceiro lugar no ranking dos melhores sacadores e conduz sua equipe à terceira posição na tabela geral.

➡️ Prêmio Lance!: Seleção brasileira de futsal vence categoria 'Fez História'

➡️ Prêmio Lance!: a dupla Thâmela e Vic vence categoria 'Deu Show'

continua após a publicidade

Destaque na liga

A temporada europeia de Darlan tem sido uma exibição de força e precisão. O ápice desse semestre de estreia ocorreu no confronto histórico contra o Perugia, até então invencível. Naquela ocasião, o brasileiro chamou a responsabilidade ao anotar 24 pontos, sendo cinco deles através de saques potentes, garantindo a vitória por 3 sets a 2. O desempenho frequente como maior pontuador das partidas transformou o carioca no principal trunfo do Verona na busca pelo título do campeonato.

Feitos no Brasil

Antes de conquistar o Velho Continente, no entanto, Darlan já havia atingido o topo em solo brasileiro na primeira metade de 2025. Ele encerrou uma trajetória marcante de seis anos pelo Sesi Bauru, clube onde chegou ainda nas categorias de base, com estatísticas avassaladoras. Na Superliga 2024/25, o oposto foi o maior pontuador da competição, com 598 acertos, e liderou o fundamento de saque, acumulando prêmios individuais de melhor jogador (MVP) e melhor de sua posição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Darlan foi o principal pontuador do Brasil contra a Polônia (Foto: Volleyball World)

Ao olhar para os últimos doze meses, fica claro que a distância de casa apenas potencializou o talento do atleta. Entre a despedida emocionante em São Paulo e as exibições de gala na Itália, Darlan transformou 2025 no ano em que deixou de ser uma promessa brasileira para se tornar um dos nomes mais temidos do voleibol mundial.