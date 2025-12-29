Muralha humana: Barreto se isola na liderança de bloqueios da Superliga Masculina

O ditado "no meu terreno, não" nunca fez tanto sentido. Lucas Barreto, central do Bauru, não apenas lidera a estatística de bloqueios da Superliga Masculina, como transformou a rede em uma zona de exclusão para os atacantes adversários. Com 46 pontos de bloqueio, o veterano ostenta uma liderança absoluta. Para se ter ideia do domínio, o segundo colocado, Pedro Henrique (Guarulhos), soma 28 pontos, seguido de perto por Judson (Campinas), com 27.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

DNA de campeão

A solidez de Barreto não é obra do acaso, mas fruto de uma trajetória lapidada na base da Seleção Brasileira. Prata no Sul-Americano Sub-21 (2016) e ouro na Copa Pan-Americana Sub-21 (2017), o atleta de 28 anos carrega no currículo a experiência de quem sabe o caminho das medalhas.

Sua jornada no vôlei de elite começou a ganhar tração na temporada 2017/18 pelo Sesc-RJ (antigo Flamengo). No entanto, foi em sua primeira passagem pelo Bauru (2018/19) que Barreto começou a colecionar feitos expressivos, incluindo o vice-campeonato paulista, o bronze na Libertadores e o vice da Copa Brasil de 2020.

➡️ Braço pesado: Bryan Lucas lidera como maior pontuador e 'garçom' de aces da Superliga

O triunfo e o retorno

Antes de retornar ao interior paulista, o central viveu anos dourados no Campinas entre 2020 e 2023. Por lá, sagrou-se tricampeão paulista consecutivo e garantiu o terceiro lugar na Superliga 2020/21. Recentemente, teve uma passagem vitoriosa pelo São José (2023/24), onde ergueu o troféu da Supercopa Brasileira e conquistou o bronze no Sul-Americano de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Ataque implacável: Pedro Henrique domina as estatísticas da Superliga Masculina 25/26

➡️ Do gramado ao vôlei: Bandini é uma máquina de passes na Superliga Masculina 25/26

➡️ Do Bauru ao Verona: o ano de afirmação global de Darlan Souza

Lucas Barreto no Bauru (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

A missão 24/25 e 25/26

De volta ao Bauru para sua segunda experiência no clube, Barreto não retornou apenas para compor o elenco, mas para liderá-lo. Com um tempo de bola refinado e uma leitura de jogo agressiva, o "paredão" bauruense é a peça central da engrenagem que busca o título da Superliga. Enquanto os adversários tentam encontrar brechas, Lucas Barreto segue provando que, por cima da rede, o caminho está devidamente interditado.