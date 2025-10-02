Darlan e Lukas Bergmann são apresentados por clubes europeus
Os atletas serão rivais no voleibol italiano
Após a temporada de seleções, Darlan e Lukas Bergmann foram oficialmente anunciados pelos seus respectivos novos clubes. Está será a estreia no voleibol internacional para ambos, que vão jogar no voleibol da Itália. O oposto integra a equipe do Verona e o ponteiro representa o Piacenza.
Ambos os atletas chegam do Sesi Bauru. Enquanto Lukas Bergmann ficou cinco anos no time paulista, Darlan jogou pelo time por um ano a mais e saiu com o prêmio de melhor sacador e de maior pontuador da Superliga 2024/25.
Camisa aposentada
Darlan foi um dos maiores destaques do Sesi Bauru nos seis anos que esteve no clube. O jogador, de 23 anos, foi campeão da Superliga Masculina 2023/24. Naquela temporada, o atleta também foi eleito o melhor ponteiro e revelação do campeonato.
Em 2024/25, Darlan anotou 598 pontos, se consagrando o maior pontuador da Superliga. Além disso, também foi o melhor sacador, com 62 aces (pontos de saque).
Pelo ótimo desempenho e títulos conquistados, o Sesi Bauru aposentou a camisa 18, utilizada por Darlan. Nenhum outro jogador poderá usar esse número, apenas o próprio Darlan, caso volte ao clube em alguma oportunidade.
Revelação do vôlei brasileiro
Lukas Bergmann chegou ao Sesi Bauru em 2021, aos 17 anos, e foi companheiro de Darlan desde então. Por lá, ele ganhou a Superliga 2023/24 e foi considerado o melhor ponteiro e a revelação do campeonato.
O atleta foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira em 2023, sendo incluído na lista do Pré-Olímpico, ainda quando o comando da equipe era de Renan Dal Zotto.
Lukas Bergmann tinha contrato com o Sesi Bauru até a temporada 2025/26, mas o Piacenza pagou a multa recisória do atleta. Com isso, o clube italiano terá o jogador a partir deste ano.
