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Vasco tenta contratação de Cuiabano por valor menor do que o passe fixado

Cruz-Maltino quer manter o lateral-esquerdo, emprestado pelo Nottingham Forest

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 19:00
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Cuiabano em ação pelo Vasco
Cuiabano em ação pelo Vasco (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

O Vasco deu um passo para tentar garantir a permanência de Cuiabano. O clube enviou uma proposta ao Nottingham Forest, da Inglaterra, na casa dos 7 milhões de euros (aproximadamente 43 milhões de reais) para adquirir os direitos econômicos do lateral-esquerdo, emprestado ao Cruz-Maltino até o fim da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Pedrosa e confirmada pelo Lance!.

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Cuiabano também tem interesse em permanecer no clube. Adaptado ao Vasco, o jogador agrada à comissão técnica e à diretoria. No entanto, o valor oferecido é inferior aos 10 milhões de euros (aproximadamente 61 milhões de reais) estabelecidos como opção de compra no contrato de empréstimo. A diretoria cruz-maltina, pelo menos em um primeiro momento, não pretende desembolsar essa quantia e busca um acordo por valores menores.

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Cuiabano recebe orientação de Pedro Emanuel em Vasco x Boca Juniors (Foto: Juan Mabromata / AFP)
Cuiabano recebe orientação de Pedro Emanuel em Vasco x Boca Juniors (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Em um primeiro momento, a permanência do lateral ainda era uma questão em aberto nos bastidores. Apesar da avaliação positiva sobre o desempenho técnico, o histórico de pequenas lesões gerava dúvidas sobre o investimento. Com Cuiabano conseguindo manter uma sequência saudável nesta reta final de temporada, o Vasco passou a tratar a contratação em definitivo como um desejo.

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Agora, a decisão está nas mãos do Nottingham Forest. O clube inglês precisará avaliar a oferta apresentada pelo Vasco e decidir se aceita negociar o jogador por um valor abaixo do inicialmente estipulado.

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