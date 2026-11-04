'Até uma mulher grávida faria gol': Athletico-PR acumula goleadas contra o Vasco
Cruz-Maltino tem histórico de derrotas expressivas nos domínios do adversário desta quarta-feira (4)
Vencer o Athletico-PR em seus domínios tem sido uma missão difícil para o Vasco nos últimos anos. A última vitória cruz-maltina no estádio aconteceu em 2007, quando a equipe venceu por 4 a 2, pela Copa Sul-Americana. Desde então, o time carioca não conseguiu repetir o feito. O retrospecto negativo, porém, não se resume ao longo jejum: o Gigante da Colina também acumula goleadas sofridas diante do Furacão.
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Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 30 vezes com mando do Athletico-PR. Em seis oportunidades, o time paranaense venceu por pelo menos três gols de diferença. Os resultados mais expressivos foram:
- 22/11/1970 – Athletico-PR 4 x 1 Vasco
- 27/07/2007 – Athletico-PR 7 x 2 Vasco
- 01/11/2006 – Athletico-PR 6 x 4 Vasco
- 08/12/2013 – Athletico-PR 5 x 1 Vasco
- 28/04/2019 – Athletico-PR 4 x 1 Vasco
- 27/12/2020 – Athletico-PR 3 x 0 Vasco
No retrospecto geral, são 17 vitórias do Athletico-PR, sete empates e seis triunfos do Vasco. O Furacão marcou 65 gols, enquanto o Cruz-Maltino balançou as redes 37 vezes. Das seis vitórias vascaínas como visitante, apenas duas foram por mais de um gol de diferença.
A frase histórica de Renato Gaúcho
Uma das goleadas mais marcantes aconteceu em 27 de julho de 2005. Na ocasião, o Athletico-PR venceu o Vasco por 7 a 2, resultado que provocou um desabafo do então técnico cruz-maltino, Renato Gaúcho.
Na saída de campo, inconformado com a atuação defensiva da equipe, o treinador disparou a frase que ficou marcada na história do confronto: "Até uma mulher grávida faria gol na gente".
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Rebaixamento e brigada generalizada
O Athletico-PR, que na época ainda se chamava Atlético-PR, também foi protagonista de um dos momentos mais dolorosos da história recente do Vasco. Em 8 de dezembro de 2013, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o time paranaense goleou o Cruz-Maltino por 5 a 1, na Arena Joinville, e sacramentou o rebaixamento da equipe carioca para a Série B.
Com o resultado, o Vasco terminou a competição na 18ª colocação, com 44 pontos, e foi rebaixado. Já o Atlético-PR garantiu o terceiro lugar e uma vaga na Libertadores de 2014. A partida também marcou a artilharia de Ederson, autor de três gols naquele confronto e que encerrou o Brasileirão como goleador isolado, com 21 gols. O atacante defenderia o próprio Vasco entre 2016 e 2017.
O jogo ficou marcado ainda pela violenta briga entre torcedores das duas equipes nas arquibancadas da Arena Joinville. Como a Arena da Baixada passava por reformas, o Atlético-PR mandou a partida em Santa Catarina. A confusão provocou a paralisação do confronto por mais de uma hora.
Vasco busca pontos antes de decisão na Copa do Brasil
Vasco e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino entra em campo em busca de pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento.
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A partida também antecede um compromisso decisivo para a equipe de Pedro Emanuel. No domingo (8), o Vasco recebe o Palmeiras, em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube precisa reverter a desvantagem para garantir uma vaga na decisão.
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