'Até uma mulher grávida faria gol': Athletico-PR acumula goleadas contra o Vasco

Vencer o Athletico-PR em seus domínios tem sido uma missão difícil para o Vasco nos últimos anos. A última vitória cruz-maltina no estádio aconteceu em 2007, quando a equipe venceu por 4 a 2, pela Copa Sul-Americana. Desde então, o time carioca não conseguiu repetir o feito. O retrospecto negativo, porém, não se resume ao longo jejum: o Gigante da Colina também acumula goleadas sofridas diante do Furacão.

➡️ Athletico PR x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 30 vezes com mando do Athletico-PR. Em seis oportunidades, o time paranaense venceu por pelo menos três gols de diferença. Os resultados mais expressivos foram:

continua após a publicidade

22/11/1970 – Athletico-PR 4 x 1 Vasco

27/07/2007 – Athletico-PR 7 x 2 Vasco

01/11/2006 – Athletico-PR 6 x 4 Vasco

08/12/2013 – Athletico-PR 5 x 1 Vasco

28/04/2019 – Athletico-PR 4 x 1 Vasco

27/12/2020 – Athletico-PR 3 x 0 Vasco

No retrospecto geral, são 17 vitórias do Athletico-PR, sete empates e seis triunfos do Vasco. O Furacão marcou 65 gols, enquanto o Cruz-Maltino balançou as redes 37 vezes. Das seis vitórias vascaínas como visitante, apenas duas foram por mais de um gol de diferença.

A frase histórica de Renato Gaúcho

Uma das goleadas mais marcantes aconteceu em 27 de julho de 2005. Na ocasião, o Athletico-PR venceu o Vasco por 7 a 2, resultado que provocou um desabafo do então técnico cruz-maltino, Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

Na saída de campo, inconformado com a atuação defensiva da equipe, o treinador disparou a frase que ficou marcada na história do confronto: "Até uma mulher grávida faria gol na gente".

➡️ Sem Marino e com Gómez, Vasco viaja para enfrentar o Athletico-PR; veja os relacionados

Rebaixamento e brigada generalizada

O Athletico-PR, que na época ainda se chamava Atlético-PR, também foi protagonista de um dos momentos mais dolorosos da história recente do Vasco. Em 8 de dezembro de 2013, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o time paranaense goleou o Cruz-Maltino por 5 a 1, na Arena Joinville, e sacramentou o rebaixamento da equipe carioca para a Série B.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Vasco terminou a competição na 18ª colocação, com 44 pontos, e foi rebaixado. Já o Atlético-PR garantiu o terceiro lugar e uma vaga na Libertadores de 2014. A partida também marcou a artilharia de Ederson, autor de três gols naquele confronto e que encerrou o Brasileirão como goleador isolado, com 21 gols. O atacante defenderia o próprio Vasco entre 2016 e 2017.

O jogo ficou marcado ainda pela violenta briga entre torcedores das duas equipes nas arquibancadas da Arena Joinville. Como a Arena da Baixada passava por reformas, o Atlético-PR mandou a partida em Santa Catarina. A confusão provocou a paralisação do confronto por mais de uma hora.

continua após a publicidade

Briga generalizada entre torcidas de Atlético-PR e Vasco (Foto: Felipe Gabriel/ LANCE!Press)

Vasco busca pontos antes de decisão na Copa do Brasil

Vasco e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino entra em campo em busca de pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A partida também antecede um compromisso decisivo para a equipe de Pedro Emanuel. No domingo (8), o Vasco recebe o Palmeiras, em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube precisa reverter a desvantagem para garantir uma vaga na decisão.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.