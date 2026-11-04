Vasco contrata Annaysa e inicia reformulação do elenco feminino para a Série A1
Atacante é a primeira reforço anunciado pelas Meninas da Colina após o título da Série A2 e projeta novo desafio com a camisa cruz-maltina
O Vasco anunciou a contratação da atacante Annaysa, de 30 anos, para reforçar a equipe feminina na sequência da temporada. A jogadora é a primeira contratada pelas Meninas da Colina após a conquista do Campeonato Brasileiro Série A2 e chega para integrar o elenco comandado por Rubens Franco.
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Com experiência no futebol nacional e internacional, Annaysa acumula passagens por clubes do Brasil, de Portugal, da Colômbia e do Peru. Entre as equipes que defendeu estão Flamengo, Fluminense, Benfica, Avaí Kindermann e Alianza Lima, além de Sport Recife, Ceará e Centro Olímpico.
Na apresentação, a atacante comemorou a oportunidade de vestir a camisa cruz-maltina e destacou a importância de chegar a um clube com a história do Vasco.
— Estou muito feliz e motivada de vestir essa camisa, para fazer parte da história de um clube com a história tão grande. É uma honra para mim e para a minha família.
A jogadora também falou sobre as expectativas para o novo desafio e prometeu dedicação para ajudar a equipe a alcançar seus objetivos.
Primeiro reforço após o acesso
A contratação de Annaysa marca o início da movimentação do Vasco para fortalecer o elenco feminino após o título da Série A2. Com o acesso garantido, as Meninas da Colina se preparam para disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro em 2027.
Ficha da atleta
- Nome completo: Annaysa Cristyna Afonso Silva
- Data de nascimento: 2 de julho de 1996 (30 anos)
- Naturalidade: Uberlândia (MG)
- Posição: Atacante
- Clubes: Francana, Centro Olímpico, Patriotas, Sport Recife, Osasco Audax, Benfica, Flamengo, Ceará, Avaí Kindermann, Fluminense, Alianza Lima e Vasco.
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