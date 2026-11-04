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Vasco contrata Annaysa e inicia reformulação do elenco feminino para a Série A1

Atacante é a primeira reforço anunciado pelas Meninas da Colina após o título da Série A2 e projeta novo desafio com a camisa cruz-maltina

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 19:50
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Annaysa sorridente sentada em arquibancada, vestindo camisa branca com faixa diagonal preta e logotipo laranja em forma de H.
Foto: @palmieriphotos / @wp_assessoria

O Vasco anunciou a contratação da atacante Annaysa, de 30 anos, para reforçar a equipe feminina na sequência da temporada. A jogadora é a primeira contratada pelas Meninas da Colina após a conquista do Campeonato Brasileiro Série A2 e chega para integrar o elenco comandado por Rubens Franco.

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Com experiência no futebol nacional e internacional, Annaysa acumula passagens por clubes do Brasil, de Portugal, da Colômbia e do Peru. Entre as equipes que defendeu estão Flamengo, Fluminense, Benfica, Avaí Kindermann e Alianza Lima, além de Sport Recife, Ceará e Centro Olímpico.

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Na apresentação, a atacante comemorou a oportunidade de vestir a camisa cruz-maltina e destacou a importância de chegar a um clube com a história do Vasco.

— Estou muito feliz e motivada de vestir essa camisa, para fazer parte da história de um clube com a história tão grande. É uma honra para mim e para a minha família.

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A jogadora também falou sobre as expectativas para o novo desafio e prometeu dedicação para ajudar a equipe a alcançar seus objetivos.

Jovem atleta sorridente sentado em arquibancada, camiseta branca com faixa preta diagonal e tênis pretos.
Annaysa é o novo reforço do Vasco (Foto: @palmieriphotos / @wp_assessoria)

Primeiro reforço após o acesso

A contratação de Annaysa marca o início da movimentação do Vasco para fortalecer o elenco feminino após o título da Série A2. Com o acesso garantido, as Meninas da Colina se preparam para disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro em 2027.

Ficha da atleta

  • Nome completo: Annaysa Cristyna Afonso Silva
  • Data de nascimento: 2 de julho de 1996 (30 anos)
  • Naturalidade: Uberlândia (MG)
  • Posição: Atacante
  • Clubes: Francana, Centro Olímpico, Patriotas, Sport Recife, Osasco Audax, Benfica, Flamengo, Ceará, Avaí Kindermann, Fluminense, Alianza Lima e Vasco.
Annaysa, atleta, assina papel sobre mesa de madeira, vestindo uniforme branco com faixa preta e cruz vermelha; fundo neon
Annaysa é o novo reforço do Vasco (Foto: @palmieriphotos / @wp_assessoria)
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