Da goleada contra o Athletico-PR à glória no futebol de areia: a trajetória de Elinton Andrade, ex-goleiro do Vasco

O Vasco enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, quase 21 anos depois de uma das derrotas mais marcantes da história do confronto. Em 27 de julho de 2005, o Furacão venceu o Cruz-Maltino por 7 a 2, em uma partida que ficou marcada pelo placar elástico. No gol vascaíno estava Elinton Andrade, um dos personagens daquela noite e dono de uma trajetória que ganhou novos capítulos depois de deixar São Januário.

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Na ocasião, Elinton era o quinto goleiro do elenco e fazia apenas sua terceira partida como titular do Vasco. O resultado começou a ser construído ainda no primeiro tempo, quando o Athletico-PR foi para o intervalo vencendo por 4 a 0. Inconformado com a atuação defensiva da equipe, após a partida, o Renato Gaúcho disparou uma frase que atravessou os anos: "Até uma mulher grávida faria gol na gente".

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A goleada teve consequências para o goleiro. No retorno ao Rio de Janeiro, Elinton foi um dos jogadores mais hostilizados pela torcida e entendeu que seu ciclo no clube estava perto do fim. Mais de duas décadas depois, porém, ele não trata aquele episódio como um rótulo para a carreira. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-arqueiro reconheceu o impacto da derrota, mas destacou que a preparação e os objetivos traçados desde o início da trajetória foram determinantes para seguir em frente.

- Uma derrota como essa impacta, tanto que virou história. Estamos em 2026 e ainda estamos falando sobre isso, e, para mim, não tem problema nenhum. Mas, uma vez que uma semente é plantada, não pode ser um jogo que vai rotular toda a estratégia e o planejamento para se tornar uma referência e um jogador de futebol - afirmou.

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Elinton também fez uma avaliação sobre sua atuação naquela partida. Sem fugir da responsabilidade, reconheceu que poderia ter evitado alguns dos gols, mas ponderou que o desempenho coletivo do Vasco também pesou no resultado.

- Tenho consciência de que, dos sete gols, em um ou dois poderia ter feito algo diferente. Também tenho consciência de que não vão querer me culpar pela derrota, é impossível. O time do Vasco não era um time bom, competitivo. Pegamos uma equipe bem forte, que era o Athletico Paranaense - relembrou.

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Goleiro Elinton em campo pelo Vasco (Foto: Divulgação)

Antes da goleada, o goleiro vivia um momento de ascensão em São Januário. Segundo ele, as atuações contra Flamengo, Santos e Corinthians haviam despertado a atenção da imprensa e de outros clubes. A expectativa era de que o Vasco finalmente tivesse encontrado um nome para assumir a posição, que vinha sendo um problema para o Cruz-Maltino. A oportunidade também tinha um significado especial: Elinton chegou ao clube por indicação de Romário e via na titularidade cruz-maltina a chance de consolidar o sonho de jogar em alto nível no futebol brasileiro.

A derrota, no entanto, não encerrou sua trajetória no esporte. Com passaporte europeu, o goleiro iniciou um caminho pelo exterior. Primeiro, passou pelo Vietnã, depois defendeu o Ascoli, da Itália, e o Rapid Bucareste, da Romênia, até chegar ao Olympique de Marselha, em 2009.

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No clube francês, viveu alguns dos momentos mais importantes da carreira no futebol de campo. Foram quatro edições da Liga dos Campeões, além de títulos nacionais sob o comando de Didier Deschamps. A passagem pelo Olympique representou, nas palavras do próprio Elinton, a realização de um sonho.

Elinton na época em que atuava pelo OM (Foto: Divulgação)

Da Champions League ao protagonismo no futebol de areia

Depois de conquistar espaço no futebol europeu, Elinton encontrou um novo caminho em 2014. A mudança de modalidade aconteceu em um período de transição na vida pessoal e profissional. Após deixar o Olympique de Marselha e passar pelo Chipre, o goleiro decidiu retornar ao Brasil para ficar mais perto do filho, Bernardo, que atualmente também atua como goleiro nas categorias de base do Coritiba.

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Na época, Elinton defendia o Duque de Caxias e chegou a receber sondagens de outros clubes, entre eles o Grêmio. O desgaste com os bastidores do futebol brasileiro, porém, fez com que ele repensasse os próximos passos. Durante uma pausa nas competições, em 2014, começou a treinar futebol de areia no Flamengo, por indicação do ex-jogador do Rubro-Negro e da Seleção, Maestro Júnior.

A adaptação foi rápida. Com experiência no futebol desde os 10 anos e uma base também no vôlei de praia, Elinton chamou atenção pela qualidade com os pés e pela facilidade na construção das jogadas. Logo em sua primeira competição pelo Flamengo, foi eleito o melhor goleiro do torneio e passou a receber convites das seleções brasileira e portuguesa.

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Por gratidão à relação construída com Portugal, país onde havia vivido durante o processo de obtenção da cidadania, escolheu defender a seleção europeia. A decisão abriu caminho para uma das fases mais vitoriosas de sua carreira.

- Logo na minha primeira competição, em 2015, sou campeão do mundo. Por um voto, não ganhei a Luva de Ouro da Fifa. Na eleição de melhor do mundo, fiquei em segundo em 2015. Comecei a visualizar não só títulos coletivos, como individuais também, como poder ser o melhor do mundo - contou.

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O que começou como uma mudança de modalidade se transformou em uma trajetória de destaque internacional. Elinton conquistou duas Copas do Mundo de Futebol de Areia, em 2015 e 2019, quatro títulos europeus e uma medalha de ouro nos Jogos Europeus de 2019, disputados em Minsk, na Bielorrússia.

Individualmente, também alcançou reconhecimento. Foi eleito melhor goleiro do mundo em 2016, 2018 e 2019, além de receber a Luva de Ouro da Fifa na última conquista mundial. Em 2019, foi condecorado pelo presidente de Portugal em reconhecimento aos serviços prestados ao esporte.

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- Tenho certeza de que foram escolhas incríveis para a minha carreira. Para muitos, foi me reinventar, mas eu acho que é uma continuidade e um status que era interessante conquistar. É fruto de muito trabalho. Tenho 47 anos e, se você me olhar hoje, vai achar que eu tinha que estar jogando ainda, de tanto que treino e me cuido - destacou.

Goleiro Elinton campeão com seleção de Portugal de Futebo de Areia (Foto: Divulgação)

Elinton avalia momento do Vasco e pede força máxima

Mesmo depois de tantos anos longe de São Januário, Elinton acompanha o Vasco e demonstra carinho pela instituição. Ao analisar o momento atual do clube, o ex-goleiro apontou a importância dos bastidores e da reconstrução interna para que o Cruz-Maltino volte a conquistar resultados expressivos.

Na avaliação do ex-arqueiro, as dificuldades enfrentadas pelo clube não podem ser atribuídas exclusivamente aos jogadores. Ele acredita que fatores que não aparecem dentro de campo também podem influenciar o desempenho de uma equipe.

- Eu acredito muito em energia, acredito nos bastidores. Por vezes, as pessoas de fora pensam que a culpa é somente dos jogadores, claro que eles têm culpa, porque são eles que jogam. Mas aquela bola que bate na trave e sai, eu acredito muito no que acontece onde ninguém vê. Acho que isso acontece no Vasco há muito tempo. Energia pesada - avaliou.

Elinton também comentou a reformulação administrativa do clube e demonstrou esperança com a chegada de novos investidores. Para ele, a estabilidade financeira pode facilitar o trabalho e ajudar o Vasco a recuperar o protagonismo no futebol brasileiro.

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O ex-goleiro ainda falou sobre a sequência decisiva da temporada e deu sua opinião sobre a possibilidade de Pedro Emanuel preservar jogadores no compromisso contra o Athletico-PR, antes do segundo confronto com o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil. Para Elinton, o momento exige força máxima nas duas competições.

- Não acredito que caiba um time misto. Acho muito perigoso. Os jogadores têm capacidade. Hoje é tudo muito voltado para a fisiologia, controle de carga. Acho que cabe ao atleta bater no peito e falar que tem condição de jogar quarta e sábado, quarta e domingo. Não é possível que tenha que ficar controlando carga para jogos importantes e decisivos - opinou.

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Por fim, deixou um conselho ao elenco cruz-maltino para superar a pressão e buscar uma reação na reta final da temporada. A mensagem está diretamente relacionada à própria trajetória: não permitir que um momento difícil determine o futuro de uma carreira.

- Quando você trabalha no desconforto, quando consegue ter sua mente como aliada e o desconforto como algo que te alimenta para se superar, não tem momento difícil. Se você se preparar muito, não tem tempo ruim. Você vai perder um jogo ou outro porque não joga sozinho, vai errar porque é ser humano. Mas, se preparar muito, pode continuar. Só continua, repete, tenha hábitos positivos e fé, porque mais cedo ou mais tarde você conquistará - concluiu.

Assim, quase 21 anos depois daquela noite de julho de 2005, Elinton Andrade volta a ser relembrado na história de um confronto entre Vasco e Athletico-PR. Só que, desta vez, a lembrança vai além dos sete gols sofridos: passa pela resiliência, pela carreira construída na Europa e pelo protagonismo alcançado com a camisa de Portugal no futebol de areia.

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