Pedro Emanuel acumula quebras de tabus desde sua chegada ao Vasco
Vitória histórica sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira (4), na Arena da Baixada, aumenta a lista de escritas superadas pelo treinador português
A vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira (4), foi muito além dos três pontos para o Vasco. Com uma grande virada na Arena da Baixada, o time comandado por Pedro Emanuel encerrou um jejum de 19 anos sem vencer o Furacão em seu estádio. Considerando apenas o Campeonato Brasileiro, foi a primeira vitória vascaína no local. O último triunfo como visitante contra o adversário pela competição nacional havia acontecido em 1998.
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O resultado representa mais um capítulo de uma trajetória que vem sendo marcada por tabus quebrados e marcas expressivas desde a chegada do treinador português, em julho de 2026.
Sem ser vazado contra o Bahia fora de casa
Um dos primeiros grandes destaques aconteceu em agosto, quando o Vasco empatou sem gols com o Bahia, na Arena Fonte Nova. Além de conquistar um importante resultado fora de casa, a equipe encerrou uma sequência de 33 partidas consecutivas em que o Tricolor baiano havia conseguido marcar gols como mandante.
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Vitória contra o Grêmio em Porto Alegre
Outro momento histórico aconteceu em setembro, quando o Vasco venceu o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre. Na ocasião, o Cruz-Maltino encerrou uma sequência de nove derrotas consecutivas na Arena do Grêmio. O clube não conquistava uma vitória naquele estádio desde 2006.
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Voltar a uma semifinal de competição internacional
O Vasco voltou a disputar uma semifinal de competição internacional na Copa Sul-Americana de 2026, mas acabou sendo eliminado pelo Boca Juniors. O Cruz-Maltino garantiu a vaga na semifinal após eliminar o Independiente Santa Fé (Colômbia) nas quartas de final em setembro de 2026, quebrando um jejum de 15 anos sem alcançar essa fase.
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Agora, a vitória sobre o Athletico-PR acrescenta mais um tabu histórico à lista. Além de encerrar o jejum na Arena da Baixada, o resultado deu fôlego ao Vasco na luta contra o rebaixamento e recuperou a confiança da equipe antes de um compromisso decisivo pela Copa do Brasil.
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