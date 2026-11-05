Pedro Emanuel acumula quebras de tabus desde sua chegada ao Vasco

A vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira (4), foi muito além dos três pontos para o Vasco. Com uma grande virada na Arena da Baixada, o time comandado por Pedro Emanuel encerrou um jejum de 19 anos sem vencer o Furacão em seu estádio. Considerando apenas o Campeonato Brasileiro, foi a primeira vitória vascaína no local. O último triunfo como visitante contra o adversário pela competição nacional havia acontecido em 1998.

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O resultado representa mais um capítulo de uma trajetória que vem sendo marcada por tabus quebrados e marcas expressivas desde a chegada do treinador português, em julho de 2026.

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Sem ser vazado contra o Bahia fora de casa

Um dos primeiros grandes destaques aconteceu em agosto, quando o Vasco empatou sem gols com o Bahia, na Arena Fonte Nova. Além de conquistar um importante resultado fora de casa, a equipe encerrou uma sequência de 33 partidas consecutivas em que o Tricolor baiano havia conseguido marcar gols como mandante.

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Vitória contra o Grêmio em Porto Alegre

Outro momento histórico aconteceu em setembro, quando o Vasco venceu o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre. Na ocasião, o Cruz-Maltino encerrou uma sequência de nove derrotas consecutivas na Arena do Grêmio. O clube não conquistava uma vitória naquele estádio desde 2006.

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Bruno Duarte e Colidio comemoram o gol da vitória do Vasco sobre o Grêmio (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Voltar a uma semifinal de competição internacional

O Vasco voltou a disputar uma semifinal de competição internacional na Copa Sul-Americana de 2026, mas acabou sendo eliminado pelo Boca Juniors. O Cruz-Maltino garantiu a vaga na semifinal após eliminar o Independiente Santa Fé (Colômbia) nas quartas de final em setembro de 2026, quebrando um jejum de 15 anos sem alcançar essa fase.

Pedro Emanuel comemora gol marcado do Vasco marcado pelo Adson contra o Olimpia (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

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Agora, a vitória sobre o Athletico-PR acrescenta mais um tabu histórico à lista. Além de encerrar o jejum na Arena da Baixada, o resultado deu fôlego ao Vasco na luta contra o rebaixamento e recuperou a confiança da equipe antes de um compromisso decisivo pela Copa do Brasil.

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