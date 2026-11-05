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Vasco vê risco de rebaixamento cair após vitória sobre o Athletico-PR; veja probabilidades

Com a virada por 3 a 1 na Arena da Baixada, Cruz-Maltino reduziu as chances de queda

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 16:24
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Jogadores do Vasco comemoram vitória contra o Athletico-PR
Jogadores do Vasco comemoram vitória contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

A vitória de virada por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, na quarta-feira (4), trouxe um alívio para o Vasco na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Além de somar três pontos importantes fora de casa, o Cruz-Maltino viu a probabilidade de disputar a Série B em 2027 cair para 2%, de acordo com o levantamento do projeto Probabilidades no Futebol, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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A queda representa uma redução de 5,4 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, divulgado após a derrota por 4 a 1 para o Flamengo, quando o risco de rebaixamento estava em 7,4%. Na ocasião, o Vasco aparecia como o nono clube com maior probabilidade de queda.

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Bruno Duarte comemorando com as mãos para o alto
Bruno Duarte comemora gol da virada do Vasco sobre o Athletico-PR (Foto: Luiz Delgado/Ag. F8/Folhapress)

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Além disso, os números da UFMG também mostram as chances do clube em outras disputas. A probabilidade de conquistar o título brasileiro é de 0%, enquanto a possibilidade de classificação para a Libertadores pelo G5 é de 0,016%. Já a chance de disputar a Copa Sul-Americana em 2027 subiu para 52,6%.

Veja as probabilidades do Vasco

  • Título brasileiro: 0%
  • Libertadores (G5): 0,016%
  • Sul-Americana: 52,6%
  • Rebaixamento: 2%

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Com o resultado positivo em Curitiba, o Vasco ganha fôlego na reta final do Campeonato Brasileiro. O time agora volta as atenções para a Copa do Brasil, competição na qual enfrenta o Palmeiras neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal.

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