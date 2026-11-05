O Vasco protagonizou uma virada relâmpago para bater o Athletico-PR por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Após sair perdendo no primeiro tempo, o Cruz-Maltino marcou seus três gols em um espaço de cinco minutos durante a etapa final. Aguirre, contra, Bruno Duarte e Gabriel Pereira balançaram as redes.



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Já conhecido pela "virada do século", quando venceu o Palmeiras por 4 a 3, após estar perdendo por 3 a 0 na final da Copa Mercosul, o Vasco agora também tem se especializado em inverter placares em poucos minutos neste Brasileirão. Contra o Corinthians, em São Januário, Marino Hinestroza precisou de dois minutos, já na reta final do jogo, para marcar duas vezes e garantir o 3 a 2. Já contra o Grêmio, em Porto Alegre, foram quatro minutos para o Cruz-Maltino buscar a virada por 2 a 1.

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Relembre outras viradas relâmpagos do futebol

Bahia 2 x 3 Atlético-MG (2021)

No jogo que valeu o título do Campeonato Brasileiro ao Atlético-MG, o Galo conseguiu uma virada ainda mais impressionante que a do Vasco. O time mineiro perdia por 2 a 0 até os 27 minutos do segundo tempo e conseguiu marcar três gols em 5 minutos, em plena Arena Fonte Nova. Hulk e Keno, duas vezes, marcaram.

Flamengo 2 x 1 River Plate (2019)

Em 2019, o Flamengo contou com dois gols de Gabigol em três minutos, com o segundo aos 46 da etapa final, para virar o placar sobre o River Plate, em Lima, e conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores.

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Manchester United 2 x 1 Bayern de Munique (1999)

Em uma das maiores viradas da história do futebol mundial, o Manchester United marcou aos 46 e aos 48 do segundo tempo, respectivamente com Sheringham e Solskjaer para bater o Bayern de Munique na final da Champions League 1998/99.

Tottenham 2 x 1 Sheffield United (2023)

O Tottenham também tem uma virada relâmpago e impressionante na sua história recente. Em jogo válido pela temporada 2023/24 da Premier League, os Spurs estavam perdendo até os 52 do segundo tempo, quando Richarlison marcou o gol de empate, dois minutos depois, Kulusevski garantiu a virada.

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Santos 4 x 2 Flamengo (2017)

O Flamengo ficou com a vaga na semifinal da Copa do Brasil, mas o Santos também teve uma virada relâmpago para ficar com a vitória pelo jogo de volta das quartas de final da competição. O Peixe perdia por 2 a 1 no início da segunda etapa, mas Copete e Victor Ferraz marcaram em dois minutos e viraram o placar. Depois, Copete fez mais um.

Atlético-MG 2 x 1 Red Bull Bragantino (2024)

O Atlético-MG conseguiu outra virada relâmpago em jogo do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, em 2024, com Zaracho e Paulinho marcando dois gols em dois minutos na reta final da partida em Bragança Paulista.

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Chapecoense 2 x 1 Zulia (2017)

Na primeira Libertadores da sua história, a Chapecoense venceu o Zulia (VEN) por 2 a 1, na Arena Condá. Os gols de Arthur e Andrei Girotto foram marcados aos 45 e 46 do segundo tempo, garantindo o clube na terceira colocação da chave.