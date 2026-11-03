Vasco x Palmeiras: ingressos para decisão da Copa do Brasil estão esgotados
Com capacidade ampliada, São Januário receberá mais de 24 mil torcedores no confronto deste domingo (8)
O Vasco terá São Januário lotado para o confronto com o Palmeiras, neste domingo (8), às 17h, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Os ingressos para a partida estão esgotados. A expectativa é de que mais de 24 mil torcedores acompanhem a partida que define quem avança para a final da competição.
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A procura foi impulsionada pela importância do confronto. Depois da derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Cruz-Maltino precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente à final. Uma vitória por um gol leva à decisão para os pênaltis.
Vasco consegue aumento da capacidade de São Januário
O Vasco conseguiu autorização para ampliar a capacidade de São Januário para 24.155 torcedores na partida contra o Palmeiras. A liberação foi concedida após avaliações dos órgãos de segurança, permitindo ao clube disponibilizar mais ingressos para o confronto.
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➡️ CBF define arbitragem dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil
Com a carga esgotada, o estádio terá seu maior público na temporada. A marca supera os 19.943 torcedores registrados na partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.
CBF define arbitragem de Vasco x Palmeiras
A CBF definiu a equipe de arbitragem para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Bráulio da Silva Machado (SC) será o responsável pelo apito no confronto entre Vasco e Palmeiras, neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário.
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O árbitro terá como assistentes Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF). Lucas Casagrande (PR) será o quarto árbitro. No VAR, Wagner Reway (SC) contará com o auxílio de Helton Nunes (SC) e Caio Max Augusto Vieira (GO).
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