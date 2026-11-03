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Vasco x Palmeiras: ingressos para decisão da Copa do Brasil estão esgotados

Com capacidade ampliada, São Januário receberá mais de 24 mil torcedores no confronto deste domingo (8)

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 19:37
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Torcida vascaína agita bandeiras pretas e brancas em arquibancada lotada.
Torcida do Vasco na partida contra o Santos (Foto; Matheus Lima/VAsco)

O Vasco terá São Januário lotado para o confronto com o Palmeiras, neste domingo (8), às 17h, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Os ingressos para a partida estão esgotados. A expectativa é de que mais de 24 mil torcedores acompanhem a partida que define quem avança para a final da competição.

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A procura foi impulsionada pela importância do confronto. Depois da derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Cruz-Maltino precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente à final. Uma vitória por um gol leva à decisão para os pênaltis.

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Vasco consegue aumento da capacidade de São Januário

O Vasco conseguiu autorização para ampliar a capacidade de São Januário para 24.155 torcedores na partida contra o Palmeiras. A liberação foi concedida após avaliações dos órgãos de segurança, permitindo ao clube disponibilizar mais ingressos para o confronto.

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Torcida do Vasco em São Januário durante a partida entre Vasco x Vitória pela Copa do Brasil
Torcida do Vasco em São Januário durante a partida entre Vasco x Vitória pela Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ CBF define arbitragem dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil

Com a carga esgotada, o estádio terá seu maior público na temporada. A marca supera os 19.943 torcedores registrados na partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

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CBF define arbitragem de Vasco x Palmeiras

A CBF definiu a equipe de arbitragem para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Bráulio da Silva Machado (SC) será o responsável pelo apito no confronto entre Vasco e Palmeiras, neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário.

➡️ Vasco tenta encerrar jejum de quase 20 anos contra o Athletico-PR fora de casa

O árbitro terá como assistentes Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF). Lucas Casagrande (PR) será o quarto árbitro. No VAR, Wagner Reway (SC) contará com o auxílio de Helton Nunes (SC) e Caio Max Augusto Vieira (GO).

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