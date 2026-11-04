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Com risco de rebaixamento, Vasco não deve poupar contra o Athletico-PR

Mesmo com decisão pela Copa do Brasil no domingo (8), Cruz-Maltino trata confronto em Curitiba como prioridade para se afastar da zona de rebaixamento

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 08:00
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O técnico Pedro Emanuel aplaude o Vasco na derrota para o Boca
Pedro Emanuel, técnico do Vasco, na derrota para o Boca Juniors pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

O Vasco não deve poupar jogadores para enfrentar o Athletico-PR nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o jogo decisivo contra o Palmeiras, no domingo (8), pela semifinal da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino entende que precisa somar pontos na competição nacional para afastar o risco de rebaixamento.

➡️ Athletico-PR x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Na 13ª colocação, o time comandado por Pedro Emanuel ainda não tem situação confortável na tabela. Por isso, a partida em Curitiba é tratada como importante na tentativa de se distanciar da zona de rebaixamento. A tendência é que o treinador mantenha o rodízio de jogadores adotado nas últimas semanas, mas mantendo a base do time considerado titular.

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Do outro lado, o Athletico-PR também tem objetivos importantes no Brasileirão. Na quinta colocação, com 54 pontos, a equipe de Odair Hellmann disputa uma vaga na Libertadores. O Furacão chegou a ocupar o terceiro lugar, mas perdeu posições após vencer apenas uma das últimas cinco partidas.

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Andrés Gómez retorna; Marino fica no Rio

Para o confronto, Pedro Emanuel terá o retorno de Andrés Gómez, que volta a ser relacionado após ficar fora das duas últimas partidas por causa de uma lesão no pé. Marino, por outro lado, não viajou com a delegação e permaneceu no Rio de Janeiro para tratar um problema no tornozelo.

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Andrés Gómez - Vasco
Andrés Gómez comemora gol do Vasco contra o São Paulo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Depois do compromisso em Curitiba, o Vasco volta suas atenções para o Palmeiras. As equipes se enfrentam no domingo (8), às 17h, em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR X VASCO
BRASILEIRÃO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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Escalações prováveis

Athletico PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz, Viveros e Leozinho.

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma, Saldivia (Gabriel Pereira), Robert Renan e Cuiabano; Sosa (Jair), Ramon Rique e Lescano; Colidio, Adson e Brenner.

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