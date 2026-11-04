Admar Lopes critica arbitragem após vitória do Vasco sobre o Athletico-PR: 'Erro grotesco'

A arbitragem voltou a ser motivo de reclamação no Vasco. Após a partida contra o Athletico-PR, o diretor de futebol do clube, Admar Lopes, fez um pronunciamento antes da entrevista coletiva do técnico Pedro Emanuel e criticou duramente as decisões da arbitragem e do VAR.

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O dirigente classificou o episódio como "mais um erro grotesco" e revelou que integrantes da diretoria estiveram na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para cobrar explicações sobre os lances polêmicos que, segundo o clube, vêm prejudicando a equipe nas últimas partidas. Admar também demonstrou insatisfação com a rapidez das decisões tomadas pela arbitragem, questionando a ausência de uma análise mais detalhada dos lances. Segundo ele, o Vasco ainda aguarda um posicionamento da entidade sobre as reclamações apresentadas.

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— Mais um erro grotesco da arbitragem e do VAR. Não entendemos como as decisões foram tomadas de forma tão rápida, sem revisão detalhada. Isso já aconteceu no último domingo, e estamos indignados com erros capitais que acontecem contra nós. Ontem, membros da diretoria estiveram na CBF, exigindo respostas e explicações. Ainda aguardamos. Não entendemos por que sempre contra o Vasco e uma série de jogos com erros que nos prejudicam gravemente. Esperamos que a resposta da CBF venha com exibição correta e à altura da decisão do próximo domingo contra o Palmeiras, porque é capital e decisivo. Uma competição que já não conquistamos há muito tempo e que vai ser decisiva para a próxima temporada, com uma classificação para a Libertadores. Por isso, estamos atentos, esperando para ver como vai ser a arbitragem no próximo domingo — declarou o dirigente.

Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

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A principal preocupação vascaína agora está na partida decisiva do próximo domingo (8), contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil. Admar Lopes ressaltou a importância do confronto para o planejamento da próxima temporada, especialmente pela possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadores.

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A reclamação faz referência também ao duelo anterior contra o Palmeiras, quando o Vasco questionou um possível pênalti não marcado. Na ocasião, o zagueiro Barboza tocou a bola com a mão dentro da área, mas o árbitro Anderson Daronco mandou o jogo seguir, e o VAR não recomendou a revisão do lance.

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Diante da sequência de episódios contestados, a diretoria cruz-maltina afirma que estará atenta à atuação da arbitragem no próximo compromisso, considerado fundamental para o futuro esportivo e financeiro do clube.

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