Vasco reencontra Olimpia pela quarta vez em 2026; veja retrospecto Equipes decidem quem avança para as quartas de final nesta quinta-feira (20)

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O Vasco vai enfrentar o Olimpia pela quarta vez em 2026. As equipes voltam a se encontrar nesta quinta-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

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O retrospecto do ano aponta equilíbrio. Os três encontros anteriores foram disputados pela Sul-Americana, sendo dois pela fase de grupos e um pelo mata-mata.

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No primeiro duelo, pela terceira rodada da fase de grupos, o Vasco venceu com autoridade por 3 a 0, em São Januário. Puma Rodríguez, Adson e Nuno Moreira marcaram os gols da partida.

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O Vasco venceu o Olimpia por 3 a 0 pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Na quinta rodada, as equipes voltaram a se enfrentar, desta vez no Paraguai. O Vasco, que atuou com uma escalação alternativa e teve muitos jovens da base relacionados, saiu na frente, mas não conseguiu sustentar a vantagem. O Olimpia reagiu e venceu por 3 a 1.

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O terceiro encontro aconteceu na última quinta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final. Em uma partida de poucas oportunidades, Vasco e Olimpia empataram em 0 a 0, deixando a decisão da vaga completamente aberta para o confronto em Assunção.

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Retrospecto também tem dois jogos pela Libertadores

Além dos três encontros de 2026, Vasco e Olimpia se enfrentaram outras duas vezes na história. Os duelos aconteceram na fase de grupos da Libertadores de 1990.

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Assim como na atual Sul-Americana, as equipes estavam no mesmo grupo. No primeiro confronto, disputado no Paraguai, o Olimpia venceu por 2 a 1. O Vasco saiu na frente com Tita, mas os donos da casa buscaram a virada com Gabriel González e Adriano Samaniego, que terminou aquela edição como artilheiro da competição.

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No segundo jogo entre as equipes na fase de grupos, no Rio de Janeiro, o Vasco levou a melhor por 1 a 0, com gol de Sorato.

Aquela edição da Libertadores terminou com o Olimpia conquistando o bicampeonato continental. Agora, 36 anos depois, os clubes voltam a decidir uma vaga em uma competição sul-americana.

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✅ FICHA TÉCNICA

OLIMPIA X VASCO

SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL - VOLTA

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Defensores Del Chaco

📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming).

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Héctor Bergalo (URU)

🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU)

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Provável escalação do Olimpia (Técnico: Pablo Sánchez.)

Olveira; Cáceres, Bentaberry, Gamarra, Matus; Sánchez, Quintana, Cardozo; Delmás, Benítez e Braian Romero.

Provável escalação do Vasco ( Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

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