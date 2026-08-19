São Januário ou Maracanã? Vasco decide onde quer enfrentar o Vitória na Copa do Brasil Diretoria cruz-maltina optou pelo Maracanã para o duelo de ida das quartas de final

O Vasco já definiu onde quer enfrentar o Vitória na próxima quarta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A diretoria, após conversar com jogadores e comissão técnica, optou por mandar a partida no Maracanã, em vez de São Januário.

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A decisão leva em consideração a possibilidade de jogar ao lado de um número maior de torcedores, diante da capacidade superior do Maracanã. Internamente, o Vasco também avalia que o ambiente criado no estádio na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, pelas oitavas de final da competição, pode ser repetido diante do Vitória. O Cruz-Maltino tem se mostrado confortável atuando no Maracanã.

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Agora, o Vasco aguarda apenas o aval do consórcio que administra o Maracanã para confirmar a realização da partida no local. Pelo contrato, o clube tem direito a utilizar o estádio em alguns jogos por temporada. A diretoria cruz-maltina não vê motivos para que o pedido seja negado.

Durante o embarque da delegação para o Paraguai, nesta quinta-feira (19), o presidente Pedrinho comentou a possibilidade de o Vasco enfrentar o Vitória no Maracanã.

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- Se não tiver nenhum problema contratual que possa surgir no meio do caminho, a gente tem direito a alguns jogos e a possibilidade existe. Até pela sensibilidade de vestiário e comissão técnica, hoje a tendência é que seja mais Maracanã que São Januário.

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Maracanã e São Januário têm retrospectos equilibrados

Desde o início de 2025, o Vasco disputou 14 partidas no Maracanã, divididas igualmente entre jogos de pontos corridos e confrontos de mata-mata.

Nos campeonatos de pontos corridos, foram sete partidas, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. O aproveitamento é de 38%, com nove gols marcados e dez sofridos.

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O retrospecto é praticamente o mesmo nos jogos eliminatórios. Também foram sete partidas, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. O Vasco marcou oito gols e sofreu outros oito, novamente com 38% de aproveitamento.

Em São Januário, os números do Vasco são mais positivos desde 2025. Nos jogos de pontos corridos, foram 41 partidas, com 20 vitórias, 11 empates e dez derrotas. O aproveitamento chega a 58%, com 63 gols marcados e 39 sofridos.

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Nos confrontos de mata-mata, o desempenho também é superior ao registrado no Maracanã. Em sete partidas, o Cruz-Maltino venceu duas vezes e empatou outras cinco, sem nenhuma derrota. O aproveitamento é de 52%, com dez gols marcados e sete sofridos.

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Apesar dos números positivos em São Januário, a avaliação interna para o duelo com o Vitória passa principalmente pela possibilidade de contar com um estádio de maior capacidade e repetir o ambiente criado em partidas eliminatórias. A tendência, portanto, é de que o Vasco mande o primeiro jogo das quartas de final no Maracanã.

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