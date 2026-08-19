Vasco planeja força máxima na Sul-Americana, mas aguarda avaliação do DESP Jovens do sub-20 também viajaram com a delegação

O Vasco planeja entrar em campo com força máxima nesta quinta-feira (20), contra o Olimpia, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O técnico Pedro Emanuel pretende utilizar os principais jogadores à disposição, mas a escalação ainda depende do aval do Departamento de Saúde e Performance (DESP) para alguns atletas.

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O Lance! apurou que Cuiabano, Paulo Henrique, Tchê Tchê e Cuesta são alguns dos jogadores que terão a condição física avaliada antes da definição do time que começa a partida. A comissão técnica monitora a situação dos atletas após a sequência de jogos do Vasco.

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Justamente por conta da necessidade de ter opções disponíveis para a partida, alguns jogadores da equipe sub-20 viajaram com a delegação que embarcou na manhã desta quarta-feira (19) rumo a Assunção, no Paraguai. Além de aumentar as opções para Pedro Emanuel em caso de necessidade, a viagem também servirá para proporcionar experiência internacional aos jovens das categorias de base do clube.

Caso todos os jogadores considerados titulares estejam em condições de jogo, a tendência é que o Vasco seja escalado com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

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Pedro Emanuel, técnico do Vasco (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Pablo.

Zagueiros: Lucas Freitas, Cuesta, Robert Renan, Walace Falcão e Bruno André.

Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Cuiabano, Piton, Avellar e Paulinho.

Meias: Barros, Tchê Tchê, Ramon Rique, Euder, Samuel, Thiago Mendes e Zuccarello.

Atacantes: David, Spinelli, Adson, Andrés Gómez, Marino, Bruno Lopes e João Vitor.

*Apuração feita por meio da live do canal Podcast Cruzmaltino

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Recém-contratados pelo Vasco, Colidio e Santiago Sosa também viajaram para o Paraguai, mas não estão disponíveis para a partida. A dupla segue a programação de treinamentos com o restante do elenco.

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Por outro lado, Johan Rojas permaneceu no Rio de Janeiro para tratar um edema na coxa e não foi relacionado para o confronto. Saldivia também não viajou com a delegação.

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O Vasco precisa avançar diante do Olimpia após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, em São Januário. Uma vitória por qualquer placar garante a classificação às quartas de final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

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