Vasco pode ter mudanças para enfrentar o Corinthians; veja a provável escalação
Pedro Emanuel avalia alterações após eliminação na Sul-Americana
Após o desempenho abaixo do esperado na derrota por 3 a 1 para o Boca Juniors, que resultou na eliminação do Vasco na semifinal da Copa Sul-Americana, o técnico Pedro Emanuel avalia mudanças na equipe para enfrentar o Corinthians neste sábado (24), em São Januário, pela 32ª rodada do Brasileirão.
Uma das possíveis alterações está na lateral direita. Paulo Henrique ainda sente desconforto após sofrer uma pancada no abdômen na partida contra o São Paulo, no último sábado (17). Apesar de ter iniciado o confronto com o Boca Juniors, o jogador foi substituído no começo do segundo tempo por causa das dores. Com isso, Puma Rodríguez, autor do gol vascaíno na partida de volta contra a equipe argentina, deve começar entre os titulares.
➡️ Vasco x Corinthians: onde assistir, horário e escalações
No ataque, Bruno Duarte também pode perder a vaga. O centroavante vem atuando fora das condições ideais desde que sofreu uma pancada na costela no clássico contra o Botafogo. Brenner aparece como provável substituto. Segundo apuração do Lance!, internamente, o atacante é visto como um bom encaixe para o modelo de jogo de Pedro Emanuel.
Outra possível novidade é Gabriel Pereira. Após estrear pelo Vasco ao entrar no segundo tempo da partida de ida contra o Boca Juniors, na Argentina, o zagueiro pode receber sua primeira oportunidade como titular. Caso isso aconteça, Alan Saldivia deixaria a equipe.
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma, Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Colidio, Andrés Gómez e Bruno Duarte.
Confronto direto na luta contra o rebaixamento
Vasco e Corinthians se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é importante para as duas equipes, que buscam reagir após resultados negativos recentes.
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O Cruz-Maltino ocupa a 15ª posição, com 35 pontos e um jogo a menos. Já o Corinthians aparece em 16º lugar, com 33 pontos, e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento caso não vença a partida.
VASCO X CORINTHIANS
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: RecordTV (TV aberta), Cazé TV (Streamig) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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