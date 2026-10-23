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Sócios do Vasco votam proposta de Lamacchia pela SAF nesta sexta-feira

AGE decidirá sobre a venda de 90% da SAF e a redução da participação mínima do associativo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 05:50
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Marcos Lamacchia no gramado de São Januário antes de Vasco x Cruzeiro
Marcos Lamacchia no gramado de São Januário antes de Vasco x Cruzeiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Os sócios estatutários do Vasco vão votar nesta sexta-feira (23) a proposta de venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube para a Almirante Participações e Empreendimentos S.A., ligada ao empresário Marcos Lamacchia. A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) também avaliará uma mudança no Estatuto Social para reduzir de 20% para 10% a participação mínima do clube associativo na SAF.

A votação será realizada das 10h às 20h (de Brasília), em formato híbrido, com participação presencial na Sede Náutica da Lagoa, no Rio de Janeiro, e online, por meio do sistema eletrônico oficial. Ao todo, 7.195 sócios estão habilitados a participar da decisão. Para a aprovação de cada proposta, é necessária maioria simples dos votos válidos.

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Conselho Deliberativo já aprovou as propostas

Em uma etapa preliminar, o Conselho Deliberativo do Vasco deu sinal verde para o negócio no dia 6 de outubro, após uma reunião marcada por debates intensos na Sede Náutica da Lagoa.

A reforma do Estatuto Social foi aprovada por 172 votos favoráveis, 34 contrários e cinco abstenções. Já a proposta de venda da SAF recebeu 175 votos a favor, 26 contra e três abstenções. Agora, a decisão está nas mãos dos sócios habilitados, que terão a palavra final sobre as duas medidas.

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Reuniao do conselho deliberativo do Vasco
Reuniao do conselho deliberativo do Vasco (Foto: Reprodução)

Investigação analisa possível conflito de interesses

Paralelamente à votação, a Autoridade Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) abriu uma investigação para analisar um possível conflito de interesses relacionado à operação.

O caso ganhou repercussão em razão dos laços familiares entre Marcos Lamacchia e Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A situação levantou questionamentos sobre as regras de integridade e de fair play financeiro no futebol brasileiro, especialmente em relação à possibilidade de influência ou controle sobre mais de um clube por pessoas ou grupos ligados entre si. A análise busca esclarecer se a negociação atende às exigências regulatórias aplicáveis. A existência de vínculos familiares, por si só, não comprova irregularidade.

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Caso os sócios aprovem as propostas, a venda de 90% da SAF do Vasco para a Almirante Participações avançará para a etapa final, ficando sujeita ao cumprimento das condições contratuais e às eventuais aprovações regulatórias necessárias.

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