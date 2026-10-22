O sonho de assistir ao Vasco pela primeira vez em um estádio foi interrompido por um assalto na Argentina, mas ganhou um novo capítulo no Rio de Janeiro. Cristian Martins Abrantes, de 21 anos, esteve no Maracanã na terça-feira (20), ao lado do irmão, Renan Martins, para acompanhar a partida do clube pela Copa Sul-Americana. A experiência foi viabilizada pelo Vasco e pela ABSOLUT Sport, agência oficial de hospitalidade esportiva do clube.

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Morador da Argentina desde 2022, Cristian viajou para acompanhar o confronto contra o Boca Juniors, no dia 13, pela semifinal da competição continental. Antes de chegar à Bombonera, porém, ele foi vítima de um assalto nos arredores do estádio. Durante a abordagem, sua namorada e uma amiga também foram agredidas. O grupo perdeu pertences pessoais e celulares e, sem acesso aos ingressos digitais, não conseguiu entrar na arena.

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Estudante de Medicina e motoboy, o torcedor vive longe do Brasil desde a adolescência. A partida contra o Boca seria a primeira oportunidade de ver o time de coração em campo pessoalmente. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais e chamou a atenção do clube e da agência de hospitalidade.

Vasco e ABSOLUT Sport levam torcedor ao Maracanã

Após conhecerem a história, o Vasco e a ABSOLUT Sport organizaram uma nova experiência para Cristian. Ele viajou ao Rio de Janeiro com o irmão e acompanhou a equipe no Maracanã, com despesas de passagem, hospedagem em hotel cinco estrelas, alimentação e transporte incluídas.

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Os dois também receberam ingressos para um setor especial do estádio e camisas personalizadas do Vasco. Antes da partida, ainda visitaram São Januário em um tour pelas instalações do clube.

Em vídeo gravado antes do jogo, Cristian falou sobre a oportunidade de realizar o sonho depois da experiência frustrada na Argentina.

— Só tenho a agradecer à ABSOLUT Sport e ao Vasco por terem proporcionado esse dia maravilhoso, de realização de um sonho de garoto. Depois de ter passado tanto sufoco (na Argentina), hoje só quero cantar e apoiar o time o tempo todo — afirmou.

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Boca Juniors eliminou o Vasco na Copa Sul-Americana (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

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Empresa já havia presenteado torcedor do Boca Juniors

A iniciativa tem um precedente envolvendo outro torcedor sul-americano. Em 2023, durante a final da Copa Libertadores, a ABSOLUT Sport presenteou um jovem torcedor do Boca Juniors e o pai dele com ingressos e hospedagem no Rio de Janeiro. Os dois viajaram de Buenos Aires para tentar acompanhar a decisão contra o Fluminense.

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