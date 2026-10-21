Torcida do Flamengo reage à escolha de estádio contra o Vasco: 'Obrigado'

A escolha do Estádio Nilton Santos para receber o clássico entre Vasco e Flamengo, na próxima quinta-feira (29), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, provocou reações entre torcedores rubro-negros nas redes sociais. Com a possibilidade de atuar na casa do Botafogo, os flamenguistas ironizaram a decisão do rival e fizeram provocações envolvendo o retrospecto da equipe no local.

➡️ Contrato assinado por Textor permite Vasco x Flamengo no Nilton Santos, casa do Botafogo

Entre os comentários, alguns torcedores trataram a mudança de estádio como um benefício para o Flamengo. Um deles agradeceu diretamente ao Vasco pela escolha, enquanto outros chamaram o Nilton Santos de "salão de festas" rubro-negro, em referência às provocações sobre o desempenho do time no estádio. Veja a repercussão:

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Entenda a escolha do Nilton Santos

Texto de: Leonardo Bessa e Pedro Cobalea.

O Vasco pretende mandar o clássico no Nilton Santos com base em um Contrato de Permissão de Uso de Estádio e Outras Avenças, assinado pelo então proprietário da SAF do Botafogo, John Textor, e pelo presidente vascaíno, Pedrinho. O acordo prevê a cessão do estádio até 2028.

O pedido foi formalizado pelo departamento jurídico cruz-maltino. Conforme apuração do Lance!, o Botafogo receberá um valor fixo de aluguel e terá direito às receitas de alimentos e bebidas durante a partida.

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A definição ocorre após o recente impasse envolvendo Vasco e Flamengo pela utilização do Maracanã na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. O Cruz-Maltino chegou a considerar São Januário como alternativa para o clássico, mas não obteve liberação do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe).

Antes de enfrentar o Flamengo, o Vasco recebe o Corinthians em São Januário, no sábado (24), às 18h30 (de Brasília). A equipe ocupa a 15ª colocação do Brasileirão, com 35 pontos.