Felipe Melo detona eliminação do Vasco e dispara: 'Faltou colhão'

Felipe Melo não escondeu a insatisfação com o desempenho do Vasco na derrota para o Boca Juniors, que eliminou o time carioca da Sul-Americana. Em seu canal no YouTube, o ex-jogador e comentarista avaliou a eliminação do Vasco e afirmou que a equipe ficou abaixo do esperado em um confronto decisivo.

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Felipe Melo criticou a atuação do Vasco em seu canal no YouTube (Foto: Reprodução)

Felipe Melo questiona a postura do Vasco

O comentarista lamentou a frustração da torcida do Vasco.

— A verdade é que o torcedor do Vasco não merece o que tem passado nesses últimos anos — disse Felipe Melo.

Segundo ele, sempre que chega a hora decisiva, a equipe não responde dentro de campo.

— Eu mesmo criei expectativas para esse Vasco, mas hoje realmente as expectativas foram frustradas pela baixa atuação — continuou.

Comparação com o Boca Juniors

Na sequência, o ex-jogador comparou o time carioca ao Boca Juniors e afirmou que faltou personalidade aos cruz-maltinos para lidar com a pressão.

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Torcida do Boca Juniors lotou o setor visitante no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

— Faltou culhão para o Vasco de hoje, o que sobrou para o Boca Juniors, que sabe jogar jogo assim, que tem uma camisa pesada. Uma camisa de tradição, e mesmo perdendo em casa, a torcida veio aqui, lotou a parte dela no Maracanã, fez a festa e acreditou nesse Boca Juniors. Ao Vasco resta lamentar. Essa é a mais pura verdade — avaliou.

Fragilidade emocional

Felipe Melo também criticou parte do elenco e disse que alguns jogadores sentiram o peso da partida.

— Hoje vi alguns atletas que até vinham jogando bem, e me desculpe o palavreado, cagados dentro de campo — afirmou.

Ele fez questão de ressaltar que a crítica não valia para todos.

— Não todos, mas isso não é digno de Vasco. Quando eu falo de jogadores cagados, não todos, obviamente, falo também de jogadores fracos emocionalmente falando — completou.

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Hinestroza lamenta a eliminação diante do Boca Juniors na semifinal da Sul-Americana (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Para o comentarista, o peso da camisa e a importância do adversário expuseram a fragilidade de parte do grupo.

— Eles sentiram o peso de um jogo tão importante com a camisa do Vasco, contra um time tão importante que é o Boca Juniors. Em momentos assim é que você vê o grande atleta, o grande jogador — acrescentou.