Felipe Melo detona eliminação do Vasco e dispara: 'Faltou colhão'
Ex-jogador diz que faltou personalidade ao time e lamenta frustração da torcida
Felipe Melo não escondeu a insatisfação com o desempenho do Vasco na derrota para o Boca Juniors, que eliminou o time carioca da Sul-Americana. Em seu canal no YouTube, o ex-jogador e comentarista avaliou a eliminação do Vasco e afirmou que a equipe ficou abaixo do esperado em um confronto decisivo.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Felipe Melo questiona a postura do Vasco
O comentarista lamentou a frustração da torcida do Vasco.
— A verdade é que o torcedor do Vasco não merece o que tem passado nesses últimos anos — disse Felipe Melo.
Segundo ele, sempre que chega a hora decisiva, a equipe não responde dentro de campo.
— Eu mesmo criei expectativas para esse Vasco, mas hoje realmente as expectativas foram frustradas pela baixa atuação — continuou.
Comparação com o Boca Juniors
Na sequência, o ex-jogador comparou o time carioca ao Boca Juniors e afirmou que faltou personalidade aos cruz-maltinos para lidar com a pressão.
— Faltou culhão para o Vasco de hoje, o que sobrou para o Boca Juniors, que sabe jogar jogo assim, que tem uma camisa pesada. Uma camisa de tradição, e mesmo perdendo em casa, a torcida veio aqui, lotou a parte dela no Maracanã, fez a festa e acreditou nesse Boca Juniors. Ao Vasco resta lamentar. Essa é a mais pura verdade — avaliou.
Fragilidade emocional
Felipe Melo também criticou parte do elenco e disse que alguns jogadores sentiram o peso da partida.
— Hoje vi alguns atletas que até vinham jogando bem, e me desculpe o palavreado, cagados dentro de campo — afirmou.
Ele fez questão de ressaltar que a crítica não valia para todos.
— Não todos, mas isso não é digno de Vasco. Quando eu falo de jogadores cagados, não todos, obviamente, falo também de jogadores fracos emocionalmente falando — completou.
Para o comentarista, o peso da camisa e a importância do adversário expuseram a fragilidade de parte do grupo.
— Eles sentiram o peso de um jogo tão importante com a camisa do Vasco, contra um time tão importante que é o Boca Juniors. Em momentos assim é que você vê o grande atleta, o grande jogador — acrescentou.
Fora de Campo
Torcida do Flamengo reage à escolha de estádio contra o Vasco: 'Obrigado'Há 10 minutos
Atlético Mineiro
Como assistir City Torque x Atlético-MG na Sul-Americana pelo Disney+Há 11 minutos
Fora de Campo
Ledio Carmona faz discurso após eliminação do Vasco para o Boca: 'Naufragou'Há 2 horas
Fora de Campo
Vidente revela classificado em Palmeiras x FluminenseHá 6 horas
Fora de Campo
Ex-Palmeiras e Fluminense projeta classificado na LibertadoresHá 6 horas
Fora de Campo
Villani detona atuação do Vasco contra Boca: 'Fez o inacreditável'Há 7 horas
Mais LANCE!