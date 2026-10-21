Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Felipe Melo detona eliminação do Vasco e dispara: 'Faltou colhão'

Ex-jogador diz que faltou personalidade ao time e lamenta frustração da torcida

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 18:10
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
Favorite o Lance! no Google
Felipe Melo é sincero sobre a disputa em carreira de Lionel Messi e Lamine Yamal.
Felipe Melo criticou a atuação do Vasco na partida contra o Boca Juniors na semifinal da Sul-Americana (Foto: Reprodução)

Felipe Melo não escondeu a insatisfação com o desempenho do Vasco na derrota para o Boca Juniors, que eliminou o time carioca da Sul-Americana. Em seu canal no YouTube, o ex-jogador e comentarista avaliou a eliminação do Vasco e afirmou que a equipe ficou abaixo do esperado em um confronto decisivo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Felipe Melo não gostou da atitude de Cacá durante Vitória x Bahia (Foto: Reprodução)
Felipe Melo criticou a atuação do Vasco em seu canal no YouTube (Foto: Reprodução)

Felipe Melo questiona a postura do Vasco

O comentarista lamentou a frustração da torcida do Vasco.

— A verdade é que o torcedor do Vasco não merece o que tem passado nesses últimos anos — disse Felipe Melo.

Segundo ele, sempre que chega a hora decisiva, a equipe não responde dentro de campo.

— Eu mesmo criei expectativas para esse Vasco, mas hoje realmente as expectativas foram frustradas pela baixa atuação — continuou.

Comparação com o Boca Juniors

Na sequência, o ex-jogador comparou o time carioca ao Boca Juniors e afirmou que faltou personalidade aos cruz-maltinos para lidar com a pressão.

continua após a publicidade
Torcedores do Boca Juniors comemoram ao final da partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana entre o Vasco da Gama, do Brasil, e o Boca Juniors, da Argentina, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil, em 20 de outubro de 2026. (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
Torcida do Boca Juniors lotou o setor visitante no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

— Faltou culhão para o Vasco de hoje, o que sobrou para o Boca Juniors, que sabe jogar jogo assim, que tem uma camisa pesada. Uma camisa de tradição, e mesmo perdendo em casa, a torcida veio aqui, lotou a parte dela no Maracanã, fez a festa e acreditou nesse Boca Juniors. Ao Vasco resta lamentar. Essa é a mais pura verdade — avaliou.

Fragilidade emocional

Felipe Melo também criticou parte do elenco e disse que alguns jogadores sentiram o peso da partida.

— Hoje vi alguns atletas que até vinham jogando bem, e me desculpe o palavreado, cagados dentro de campo — afirmou.

Ele fez questão de ressaltar que a crítica não valia para todos.

— Não todos, mas isso não é digno de Vasco. Quando eu falo de jogadores cagados, não todos, obviamente, falo também de jogadores fracos emocionalmente falando — completou.

continua após a publicidade
Marino Hinestroza desolado na eliminação do Vasco na Sul-Americana
Hinestroza lamenta a eliminação diante do Boca Juniors na semifinal da Sul-Americana (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Para o comentarista, o peso da camisa e a importância do adversário expuseram a fragilidade de parte do grupo.

— Eles sentiram o peso de um jogo tão importante com a camisa do Vasco, contra um time tão importante que é o Boca Juniors. Em momentos assim é que você vê o grande atleta, o grande jogador — acrescentou.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores de Flamengo e Vasco

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage à escolha de estádio contra o Vasco: 'Obrigado'

Há 10 minutos
Elenco do Atlético-MG perfilado

Atlético Mineiro

Como assistir City Torque x Atlético-MG na Sul-Americana pelo Disney+

Há 11 minutos
Ledio Carmona, cometarista da Globo

Fora de Campo

Ledio Carmona faz discurso após eliminação do Vasco para o Boca: 'Naufragou'

Há 2 horas
Jogo de ida contou com vitória alviverde por 2 a 1 (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)

Fora de Campo

Vidente revela classificado em Palmeiras x Fluminense

Há 6 horas
Alviverde detém a vantagem de 2 a 1 conquistada no jogo de ida (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)

Fora de Campo

Ex-Palmeiras e Fluminense projeta classificado na Libertadores

Há 6 horas
Narrador criticou diretamente a atuação dos jogadores na partida de volta (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Fora de Campo

Villani detona atuação do Vasco contra Boca: 'Fez o inacreditável'

Há 7 horas
Mais LANCE!
Leandro Paredes marcou o gol da classificação argentina (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Neymar exalta herói em classificação do Boca contra o Vasco

Vidente prevê classificação rubro-negra com dificuldades (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Vidente crava finalista em Flamengo x Estudiantes: 'Chega com tudo'

Leo Ortiz disputa a bola com Guido Carrillo do Estudiantes no empate do Flamengo

Flamengo x Estudiantes: IA crava classificado à final da Libertadores

Alexander Barboza disputa a bola com Hulk no 2 a 1 do Palmeiras sobre o Fluminense

IA crava classificado em Palmeiras x Fluminense pela Libertadores

Alan Lescano em ação durante Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana

Torcedores do Flamengo e Fluminense reagem à eliminação do Vasco: 'Não é'

Elenco do Boca Juniors comemorando vitória em cima do Vasco, no Maracanã

Fluminense provoca o Vasco após eliminação na Sul-Americana; veja

Leonel Flores comemorando o primeiro gol do Boca contra o Vasco, no Maracanã

Jogador do Boca Juniors provoca Thiago Mendes, do Vasco, após classificação

Pedro Emanuel durante Vasco x Boca Juniors, pela Sul-Americana

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após eliminação

Léo Jardim em Boca Juniors e Vasco, pela Sul-Americana

Falha de Léo Jardim em Vasco x Boca Juniors vira assunto: 'Inacreditável'

Adson em ação durante Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana

Gol perdido em Vasco x Boca Juniors irrita torcedores: 'Só atrapalha'

O meio-campista brasileiro do Manchester City, número 37, Allan Elias, reage após uma oportunidade perdida durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Manchester City e AEK Atenas, no Etihad Stadium, em Manchester, noroeste da Inglaterra, em 20 de outubro de 2026 (Foto: Oli Scarff / AFP)

Allan, ex-Palmeiras, vira assunto em Manchester City x AEK: 'Já é'

Robinho Jr. estreando pelo Genoa no Campeonato Italiano neste sábado (17).

Robinho Jr. é elogiado por De Rossi em sua estreia pelo Genoa: 'Excelente impressão'

Dembélé comemora ao lado de Hakimi gol marcado pelo PSG sobre o Manchester City, na Champions League

Como assistir PSG x Barcelona na Champions League pela HBO Max?