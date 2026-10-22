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Como o Vasco reage após eliminações? Retrospecto recente mostra desempenho equilibrado

Nos últimos três anos, Cruz-Maltino somou três vitórias, três empates e três derrotas nos jogos seguintes a eliminações

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 07:00
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Alan Lescano em ação durante Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana
Alan Lescano lamenta chance perdida em Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A eliminação do Vasco para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana aumentou a preocupação da torcida com a sequência da temporada. Em meio a uma situação ainda indefinida no Campeonato Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino tenta evitar que a queda internacional tenha impactos negativos no restante do ano.

Embora não esteja entre os clubes mais ameaçados pelo rebaixamento, o Vasco ainda convive com o risco de queda. Segundo os números citados do Departamento de Matemática da UFMG, a equipe tem 11% de probabilidade de terminar a competição na zona de rebaixamento.

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Por outro lado, o clube segue com a possibilidade de conquistar a Copa do Brasil, torneio no qual foi vice-campeão na edição anterior. O próximo desafio será contra o Palmeiras, no início de novembro.

➡️ Veja gols em Vasco x Boca Juniors

Milton Delgado, Rodrigo Battaglia e Lautaro Di Lollo comemoram a vitória do Boca Juniors após partida contra o Vasco no Maracanã.
Milton Delgado, Rodrigo Battaglia e Lautaro Di Lollo comemoram a vitória do Boca Juniors sobre o Vasco, no Maracanã, pela semifinal da Copa Sul-Americana, em 20 de outubro de 2026. (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Diante desse cenário, a torcida espera uma rápida recuperação da equipe para que a eliminação não se transforme em um período de instabilidade. O retrospecto recente após quedas em competições de mata-mata, porém, mostra um desempenho equilibrado, sem uma tendência clara de recuperação ou de piora.

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Desempenho do Vasco após eliminações em mata-mata

2023: queda na Copa do Brasil para o ABC
Após ser eliminado precocemente pelo ABC na Copa do Brasil de 2023, o Vasco disputou três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota. O aproveitamento foi de 44%, com cinco gols marcados e seis sofridos.

  • Vasco 1 x 3 Flamengo — Campeonato Carioca, 19/03
  • Atlético-MG 1 x 2 Vasco — Campeonato Brasileiro, 15/04
  • Vasco 2 x 2 Palmeiras — Campeonato Brasileiro, 23/04

2024: eliminação na Copa do Brasil para o Atlético-MG
Em 2024, depois de cair diante do Atlético-MG na Copa do Brasil, o Cruz-Maltino apresentou o melhor aproveitamento entre os três recortes analisados. Foram duas vitórias e uma derrota, totalizando 67% de aproveitamento.

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  • Vasco 1 x 0 Cuiabá — Campeonato Brasileiro, 24/10
  • Vasco 3 x 2 Bahia — Campeonato Brasileiro, 28/10
  • Botafogo 3 x 0 Vasco — Campeonato Brasileiro, 05/11

2025: queda na Sul-Americana para o Independiente del Valle
Após a eliminação para o Independiente del Valle na Copa Sul-Americana de 2025, o Vasco viveu seu momento mais difícil entre os períodos analisados. Foram dois empates e uma derrota, com apenas 22% de aproveitamento.

  1. Internacional 1 x 1 Vasco — Campeonato Brasileiro, 27/07
  2. CSA 0 x 0 Vasco — Copa do Brasil, 30/07
  3. Mirassol 3 x 2 Vasco — Campeonato Brasileiro, 02/08

Somando os nove jogos disputados após as eliminações nas três temporadas, o Vasco registra três vitórias, três empates e três derrotas, com aproveitamento de 44%.

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Merentiel marca o segundo gol do Boca Juniors sobre o Vasco pela Sul-Americana
Merentiel marca o segundo gol do Boca Juniors sobre o Vasco pela Sul-Americana (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

➡️ Torcida revive pesadelo da Copa do Brasil em nova eliminação no Maracanã

No período, foram 12 gols marcados e 15 sofridos. Os números apontam para um cenário de equilíbrio nos resultados, mas com saldo negativo de gols, indicando que a equipe sofreu mais do que marcou. O retrospecto também mostra que não existe um padrão consistente de reação. Em 2024, o time conseguiu duas vitórias consecutivas, enquanto em 2025 não venceu nenhuma partida no recorte analisado. Em 2023, o desempenho ficou entre os dois extremos.

Virar a chave é fundamental para a sequência da temporada

Agora, o desafio do Vasco é transformar a frustração pela eliminação em combustível para a sequência da temporada. O técnico Pedro Emanuel destacou a importância do confronto de sábado, contra o Corinthians, e reforçou a confiança no apoio da torcida, mesmo diante da decepção pela queda.

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— Sem dúvida, é um jogo fundamental para nós e para o Corinthians. Estamos os dois na mesma situação. Jogamos em casa, com o apoio da nossa torcida. Tenho certeza absoluta de que ela não vai nos abandonar. O apoio que temos desde que cheguei é algo de que não tenho do que reclamar. Ganhamos e perdemos jogos, mas eles estiveram sempre presentes. No final, tanto quando ganhamos quanto quando perdemos, têm todo o direito de se manifestar — afirmou o treinador.

Pedro Emanuel na queda do Vasco para o Boca
Pedro Emanuel na queda do Vasco para o Boca (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

➡️ Marino tem sua melhor atuação pelo Vasco em noite de eliminação

Pedro Emanuel também ressaltou a necessidade de recuperar a competitividade diante de um adversário que, assim como o Vasco, precisa de um resultado positivo.

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— Temos que voltar a ser competitivos no sábado, porque sabemos que vamos ter um desafio árduo contra uma equipe que precisa bastante. Estamos aqui para nos preparar bem — completou.

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Com a permanência na Série A ainda exigindo atenção e a Copa do Brasil como uma oportunidade de conquistar um título, o Vasco precisa reagir rapidamente. A eliminação para o Boca Juniors deixa marcas, mas o clube não pode permitir que a frustração comprometa seus objetivos na reta final da temporada.

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