Após queda na Sul-Americana, Vasco faz confronto direto com Corinthians em crise

Vasco e Corinthians se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos delicados na reta final da competição, as equipes fazem um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Cruz-Maltino ocupa a 15ª colocação, com 35 pontos e um jogo a menos, enquanto o Timão aparece em 16º lugar, com 33 pontos, apenas um à frente do Internacional, primeiro time dentro do Z-4.

➡️ Vasco x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

O duelo ganha importância para o Vasco pela necessidade de reagir após a eliminação para o Boca Juniors, na semifinal da Copa Sul-Americana. Depois de vencer por 1 a 0 na Argentina, a equipe perdeu por 3 a 1 no Maracanã, na última terça-feira (20), e se despediu da competição. Agora, o time comandado por Pedro Emanuel precisa virar a chave rapidamente para evitar que a frustração internacional comprometa a campanha no Brasileirão.

continua após a publicidade

Nas últimas duas rodadas da competição nacional, o Cruz-Maltino empatou sem gols com o Remo e perdeu por 1 a 0 para o São Paulo. Os resultados diminuíram a margem de segurança em relação à zona de rebaixamento e aumentaram a pressão sobre a equipe na reta final da temporada. Diante desse cenário, o confronto com o Corinthians representa uma oportunidade de resposta imediata e de recuperação na tabela.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Thiago Mendes na partida entre Vasco e Boca Juniors (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

A torcida também pode ter papel importante na busca pela reação. Com os ingressos esgotados para a partida em São Januário, a expectativa é de casa cheia para apoiar o time em um momento decisivo. Para o confronto, Pedro Emanuel contará com os retornos de Colidio e Andrés Gómez, que não enfrentaram o Boca Juniors.

continua após a publicidade

Corinthians chega pressionado e com mudanças

Se o Vasco tenta superar a frustração pela eliminação continental, o Corinthians vive uma crise esportiva e administrativa. Sem vencer há nove partidas pelo Brasileirão, o clube paulista soma oito derrotas e um empate no período, com apenas um ponto conquistado em 27 possíveis. A sequência negativa aumentou a pressão sobre o elenco e a comissão técnica e aproximou a equipe da zona de rebaixamento.

A má fase provocou mudanças importantes no departamento de futebol. Fernando Diniz foi demitido em 8 de outubro, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio. Na partida seguinte, contra o Palmeiras, o time foi comandado interinamente por William Batista, técnico do Sub-20, e perdeu por 4 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians pode ter sete desfalques para decisão contra o Vasco

Para tentar mudar o cenário, o Corinthians anunciou a contratação de Clarence Seedorf em 11 de outubro, com contrato até dezembro de 2027. O treinador chegou ao Brasil três dias depois e iniciou os trabalhos no CT Joaquim Grava, mas não conseguiu estrear contra o Vitória, na última segunda-feira (19), devido a problemas na regularização da documentação. O empate por 1 a 1, na Neo Química Arena, teve o auxiliar Léo Porto à frente da equipe. A partida contra o Vasco marcará a estreia prevista do novo comandante.

Corinthians acumula nove jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A crise também atingiu a diretoria. Na terça-feira (20), o Corinthians anunciou a saída de Marcelo Paz, executivo de futebol contratado em dezembro de 2025. O desligamento ocorreu em meio ao desgaste interno e às cobranças sobre a condução do departamento.

continua após a publicidade

Em 31 rodadas, o Timão soma oito vitórias, nove empates e 14 derrotas. Com 32 gols marcados e 39 sofridos, a equipe ocupa a 16ª posição, com 33 pontos, e precisa interromper a sequência negativa para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento.

O confronto direto vale seis pontos na luta contra o rebaixamento e pode representar um ponto de virada para um dos times na reta final do Brasileirão. Em São Januário, os dois times entram pressionados pela necessidade de vencer e ganhar fôlego na tabela.